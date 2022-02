Slalom-Silber in Peking, Gold in der Sponsoring-Meisterschaft: Katharina Liensberger. Foto: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Wien – Mit Katharina Liensberger hatte 2021 erstmals eine Sportlerin den höchsten medialen Werbewert für ihre Sponsoren. Zu diesem Schluss kommen die Medien- und Werbebeobachter von Focus MR, die Sponsorenlogos in der Medienberichterstattung in Werbewert umrechnen.

Die Skirennläuferin liegt in dem am Dienstag präsentierten Ranking mit 4,9 Millionen Euro Werbewert vor den Alpinkollegen Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr mit 4,6 beziehungsweise 4,5 Millionen Werbewert für Sponsoren in der Berichterstattung. Vorjahreserstplatzierter Dominic Thiem liegt nun – bei ungenanntem Werbewert – auf Platz fünf.

Sponsoring ist männlich

Sportlerinnen legten im Sponsoringwert 2021 gegenüber 2020 um gut 50 Prozent zu. Aber: Sie halten laut Focus dennoch bei nur 18,5 Prozent des Gesamtwerbewerts von Sportsponsoring.

Focus rechnet die redaktionelle Präsenz von Sponsorenlogos in TV, Print und Online in Österreichs Medien nach den Werbetarifen um. Das Ergebnis sind die hier ausgewiesenen Bruttosummen. Sie geben keine Auskunft über die von den Sponsoren für Logos und ihre Platzierungen investierten Mittel.

Spielberg und Hahnenkamm

Den größten Werbewert für Sponsoren versprechen – nicht ganz überraschend – der Grand Prix von Österreich in Spielberg und die Herren-Abfahrt in Kitzbühel. Mit 322 sichtbaren Sponsorenlogos errechnete Focus einen Werbewert von 18,9 Millionen Euro für Spielberg und mit 165 Logos 17,2 Millionen für Kitzbühel.

Audi ist Topsponsor (mit dem höchsten Logo-Werbewert in der Berichterstattung) in Kitzbühel vor A1 und Red Bull. Beim GP von Österreich liegt demnach Pirelli vor Red Bull und BWT.

Ski vor Fußball vor Formel 1

Skisport dominierte auch 2021 das Sportsponsoring laut Focus-Berechnungen mit etwas mehr als einem Drittel des Gesamtvolumens von rund 1,3 Milliarden Werbewert. Fußball kommt auf knapp 26 Prozent, Formel 1 / Motorsport auf 14,4 Prozent.

Der alpine Skiweltcup erzielt mit Sponsorings laut Focus die höchste Werbewirkung unter den Bewerben und Events – mit rund 27 Prozent des Brutto-Werbewerts. Die Formel 1 kommt demnach auf 14 Prozent, die österreichische Bundesliga elf Prozent und die alpine Ski-WM auf sieben Prozent. (red, 15.2.2022)