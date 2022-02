Ex-Präsident: "In keiner großen Liga der Welt gibt es Play-offs" – Kritik auch an Infantinos WM-Plänen: "Das Jahr hat nur 365 Tage"

Uli Hoeneß spricht Klartext. Foto: Imago/sportfotodienst

Hamburg/München – Eine "Witz-Idee", ätzte Uli Hoeneß. Was Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn durchaus "spannend" findet, ist für den Patriarchen einfach nur "lächerlich". Dass Hoeneß so rein gar nichts davon hält, Play-offs in der deutschen Fußball-Bundesliga einzuführen, machte der 70-Jährige in einer Talkrunde bei ServusTV am Montagabend mehr als deutlich.

"In der Bundesliga soll der Meister werden, der nach 34 Spieltagen der Beste ist und der durch dick und dünn gegangen ist mit seinem Team. Über eine Saison gleichen sich Sperren, Verletzungen aus, so nicht. Da müsste man am Ende einer langen Saison, wenn alle müde und kaputt sind ein Halbfinale und ein Finale spielen", sagte der langjährige Bayern-Funktionär. "Das ist doch nur ein Gesetz gegen Bayern München. Das hat doch nichts mit Spannung zu tun."

Einmal in Klartext-Laune attackierte Hoeneß in diesem Zusammenhang auch gleich Donata Hopfen, die neue Chefin der Deutschen Fußball Liga (DFL). Die Managerin hatte die Diskussion bekanntlich in einem Interview angestoßen, Bayern ist auf dem besten Weg zum zehnten Meistertitel in Serie.

"Die neue Geschäftsführerin der DFL denkt Tag und Nacht darüber nach, wie man die Dominanz des FC Bayern brechen kann", behauptete Hoeneß: "Und da kommen sie auf diese Idee. In keiner großen Liga der Welt gibt es Play-offs, nicht in England, nicht in Spanien, nicht in Italien, nicht in Frankreich."

Kahn lehnt entsprechende Gedankenspiele hingegen nicht kategorisch ab. "Ich finde es spannend, über neue Modelle wie Play-offs für die Bundesliga nachzudenken", hatte der Bayern-Klubchef dem kicker gesagt: "Ein Modus mit Halbfinals und Finale würde Spannung für die Fans bedeuten. Es macht also Sinn, so einen Gedanken durchzuspielen."

Kritik an Infantino

Zudem nennt Hoeneß die Pläne von FIFA-Präsident Gianni Infantino, der die Fußball-Weltmeisterschaft künftig alle zwei Jahre austragen "einen Blödsinn". "Die WM ist der wichtigste Wettbewerb, damit verwässere ich dieses Turnier", sagte Hoeneß bei ServusTV.

"Wir haben ja noch eine EM, eine Südamerika-Meisterschaft, etc. – wann willst du denn die spielen? Gianni Infantino muss sich langsam mal darüber im Klaren sein, dass das Jahr nur 365 Tage hat". (sid, red, 15.2.2022)