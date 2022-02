Link

Website Atlas zur deutschen Alltagssprache

WISSEN

Dialektgruppen des deutschen Sprachraums

Die Germanistik unterscheidet traditionell die niederdeutschen Dialekte, die im Norden Deutschlands gesprochen werden, und die hochdeutschen Mundarten, die die Varietäten Österreichs, der Schweiz, Norditaliens sowie Mittel- und Süddeutschlands zusammenfassen.

Getrennt werden die Dialekträume von der sogenannten Benrather Linie, die Deutschland etwa in Höhe von Kassel und Berlin durchzieht. Die hochdeutschen Dialekte unterteilen sich in mittel- und oberdeutsche Mundarten. Zu Letzteren gehören wiederum die süd- und mittelbairischen Varietäten, die im Großteil Österreichs vorherrschen.

Vorarlberg hat Anteil am alemannischen Dialektraum, ein Teil Tirols gilt als Übergangsregion hin zum Bairischen. Prägend für den bairischen Dialekt sind unter anderem Kennwörter wie "enk" für "euch", der Zwielaut "oa" an Stelle von "ei" (etwa in "hoaß" für "heiß") sowie gotische Lehnwörter wie "Irta" anstelle von "Dienstag".