Das schneereichste Dorf der Welt liegt in Österreich, doch selbst in Spanien findet man Orte, die mit beachtlichen Schneemengen aufwarten

Bei den ausgewählten Orten handelt es sich nicht um ein Ranking, sondern um einen Mix aus Schneedestinationen in ganz Europa, zusammengestellt von Travelcircus.

Rovaniemi, Finnland

In Rovaniemi kommt das gesamte Jahr über Weihnachtsstimmung auf. Die Hauptstadt Lapplands ist seit 2010 die offizielle Heimat des Weihnachtsmanns. Das knapp acht Kilometer vom Stadtzentrum entfernte Santa Claus Village ist ganzjähirg geöffnet.

Rovaniemi Foto: Unsplash

Rovaniemi hat aber noch mehr zu bieten: Husky-Schlittentouren durch den Schnee, Wanderungen durch die verschneiten Wälder Lapplands, die bezaubernden Nordlichter oder auch Eisbaden. Bei durchschnittlich 160 Zentimeter Schnee und minus 7,5 Grad Celsius im Februar und März verspricht die bezaubernde Stadt am Polarkreis einen unvergesslichen Winterurlaub.

Oslo, Norwegen

Tallin, Riga, Vilnius oder eben Oslo: Hier kann man einen Städtetrip mit Schneegarantie erleben. So schneit es in der norwegischen Hauptstadt im Februar und März im Schnitt um die 152 Zentimeter. Oslo ist zweifelsohne zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Bei kühlen minus 2 Grad Celsius Außentemperatur lässt sich das Schneetreiben bei einem warmen Kaffee in den vielen hippen Bars und Cafés Oslos beobachten.

Oslo Foto: Unsplash

Die vielen Parks und die umliegenden Wälder laden zu Spaziergängen im Schnee ein. Für Skisprungfans empfiehlt sich auch ein Aufstieg zur Sprungschanze am Holmenkollen.

Longyearbyen, Norwegen

Wem Oslo noch nicht kalt genug ist, der kann sich auf den Weg in den Norden des Landes machen – nach Longyearbyen. Spitzbergen ist sicher noch nicht auf jeder Bucket List, aber insbesondere Schneefans sollten dies schnellstmöglich ändern, findet man bei Travelcircus: Rund 238,00 Zentimeter Schnee, endlose Weiten, Eisbären und die tanzenden Nordlichter sprechen für sich. Und es ist kalt: Minus 13 Grad Celsius hat es im Durchschnitt. Die Kälte garantiert aber nicht nur Schnee, sondern auch etwas Ruhe vom Massentourismus.

Longyearbyen Foto: Unsplash

Östersund, Schweden

Östersund in Schweden gehört laut Travelcircus zu den schönsten Orten Europas mit Schneegarantie: Hier gibt es durchschnittlich bis 340 Zentimeter Schnee. Wilde Elche, rote Holzhäuser, gemütliche Abende in der Fasssauna und die Aurora borealis am sternenklaren Himmel runden das Bild ab.

Östersund Foto: Pixabay

Biathlon-Fans ist Östersund ein Begriff, denn hier finden jedes Jahr Weltcup-Rennen statt. Im Schnitt hat es minus 4 Grad Celsius. Wer etwas Neues ausprobieren will, sollte Schlittschuhwandern oder Eisangeln probieren.

Damüls, Österreich

Mit gerade einmal 330 Einwohnern ist Damüls in Vorarlberg wirklich überschaubar. Doch ein Umstand macht das kleine Dorf weltberühmt: Es ist das schneereichste Dorf der ganzen Welt. Bei durchschnittlich 800 Zentimeter Schnee bzw. einem Schneefall von 384,15 mm im Februar und März ist dieser Titel mehr als verdient, findet man bei Travelcircus.

Damüls Foto: Pixabay

Arâches-la-Frasse, Frankreich

In der Gemeinde Arâches-la-Frasse fallen im Schnitt ca. 400 Zentimeter Schnee, und es hat durchschnittlich 0,5 Grad Celsius im Februar und März. Zu den schönsten Orten der Gemeinde in den französischen Alpen gehören Flaine, Les Carroz und La Frasse.

Arâches-la-Frasse Foto: Unsplash

Garmisch-Partenkirchen, Deutschland

Unweit der Zugspitze und des Eibsees gelegen, sowie einem durchschnittlichen Schneefall von 206 Millimetern, was je nach Schneekonsistenz 200 bis 400 Zentimeter Schnee bedeutet, kommt man als Schneefan auch in Bayern auf seine Kosten. Der Wintersportort Garmisch-Partenkirchen ist einem breiteren Publikum vermutlich vom Skispringen her bekannt. Die beeindruckende Skisprungschanze ist unter anderem Austragungsort des zweiten Springens der Vierschanzentournee und kann samstags besichtigt werden. Garmisch-Partenkirchen ist zudem ein heilklimatischer Kurort.

Garmisch-Partenkirchen Foto: Unsplash

Zakopane, Polen

Mit durchschnittlich minus zwei Grad Celsius und ca. 185 Zentimeter Schnee verwandelt sich der Ferienort Zakopane am Fuße des Tatra-Gebirges jedes Jahr in ein Winterwunderland. Da ist es wenig überraschend, dass Zakopane, das auch als "Winterhauptstadt Polens" bezeichnet wird, sowohl bei polnischen als auch bei internationalen Urlaubern überaus beliebt ist, heißt es bei Travelcircus.

Zakopane Foto: Unsplash

Zakopane dürfte vor allem Wintersportlern und Skisprungfans bekannt vorkommen. Neben sechs Skigebieten hat Zakopane eine Eisschnelllaufbahn und fünf Skisprungschanzen. Auf der bekanntesten finden sogar regelmäßig Weltcupspringen statt. Wer auf der Suche nach etwas mehr Adrenalin ist, der sollte Ski-Gliding ausprobieren – einen rasanten Mix aus Paragliding und Ski alpin.

Verbier, Schweiz

Ein Ort, der dank des feinen Pulverschnees überaus schneereich wird, ist Verbier im Kanton Wallis. Etwa 800 Zentimeter Schnee liegen dort im Februar und März. Der Ort im Haut Val de Bagnes ist bei Wintersportlern und Wellnessliebhabern gleichermaßen beliebt, heißt es bei Travelcircus. Durchschnittlich hat es dort minus 3 Grad Celsius.

Verbier Foto: Unsplash

Cairngorms-Nationalpark, Schottland

Bei Schottland denkt man vielleicht nicht zuerst an einen Skiurlaub, sondern eher an die Highlands, Burgen und Whisky. Doch vor allem im Cairngorms-Nationalpark gibt es Schneelandschaften und auch Pisten, die sich eher für Fortgeschrittene eignen.

Glücklicherweise, meint man bei Travelcircus, gibt es in dem Nationalpark noch viel mehr schneereiche Abenteuer zu erleben. Man kann beispielsweise einen Tag auf der Rentierfarm bei Aviemore verbringen. Wer früh genug kommt, hat die Möglichkeit mit einem Tourguide direkt zur Herde auf den Berg zu wandern.

Caingorms Mountain Foto: Unsplash

Ein weiteres Highlight in den schottischen Highlands im Winter ist die Möglichkeit einen Blick auf die schillernden Nordlichter zu erhaschen. Mit einer Durchschnittstemperatur von zwei Grad Celsius ist es zudem bereits ein wenig milder als an vielen anderen Winterdestinationen. Der Schneefall im Cairngorms Nationalpark ist mit durchschnittlich 97,75 Millimetern etwas niedriger, was bei guten Schneekonditionen aber trotzdem noch 100 bis 200 Zentimeter Schnee bedeutet.

Baqueira, Spanien

Bei Spanien denkt man für gewöhnlich nicht sofort an einen aufregenden Winterurlaub. Doch das Urlaubsland bietet auch Wintersportlern einige Möglichkeiten.

Baqueira Foto: Unsplash

Zu den beliebtesten und exklusivsten Winterzielen Spaniens gehört laut Travelcircus das Skigebiet Baqueira-Beret. "Schneesichere Pisten, eine großartige Atmosphäre und spanische Lebensfreude verwandeln den kleinen Ort Baqueira jedes Jahr in ein Winterwunderland in den Pyrenäen", heißt es. Aufgrund der Höhenlage fallen in Baqueira durchschnittlich ca. 300 Zentimeter Schnee im Tal – auf dem Berg ist es noch deutlich mehr. Mit einer Durchschnittstemperatur von fünf Grad Celsius ist es hier bereits etwas wärmer als an den anderen genannten Orten. (red, 16.2.2022)