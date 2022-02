19.00 FILMFESTIVAL

Berlinale 2022: Die Bärenverleihung Die Verleihung der Goldenen und Silbernen Bären live aus dem Berlinale-Palast am Potsdamer Platz. Im Anschluss spricht Moderatorin Vivian Perkovic mit Preisträgern, Branchenkennern und Filmschaffenden über die Highlights der 72. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Bis 20.15, 3sat

20.15 DRAMA

Abschied von der Nacht (L’adieu à la nuit, F/D 2018, André Téchiné) Die Pferdezüchterin Muriel (Catherine Deneuve) bekommt Besuch von ihrem Enkel Alex (Kacey Mottet Klein). Als sie entdeckt, dass dieser mit seiner Freundin (Oulaya Amamra) nach Syrien in den Jihad ziehen will, versucht sie dies mit allen Mittel zu verhindern. Von André Téchiné (Meine liebste Jahreszeit), einem Spezialisten für jugendliches Begehren, mit starken Darstellern in Szene gesetzt. Bis 21.55, Arte

Wollen nach Syrien in den Jihad ziehen: Oulaya Amamra (links) und Kacey Mottet Klein als Lila und Alex in "Abschied von der Nacht", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Curiosa Films / Bellini Films / ZDF / Arte / Legato

20.15 THRILLER

Verblendung (The Girl with the Dragon Tattoo, USA/S/N 2011, David Fincher) Der Industrielle Vanger (Christopher Plummer) heuert den Journalisten Mikael Blomkvist (Daniel Craig) an, um den Verbleib seiner verschwundenen Nichte zu klären. Ihm zur Seite steht Hackerin Lisbeth Salander (Rooney Mara). David Finchers US-Remake des Stieg-Larsson-Bestsellers. Bis 23.25, Kabel 1

21.55 DOKUMENTATION

Die Nouvelle Vague, eine Außenseiterbande Mit ihren Filmen verliehen Regisseure wie Eric Rohmer, Claude Chabrol, François Truffaut, Alain Resnais, Jean-Luc Godard und Jacques Rivette dem Kino Ende der 1950er-Jahre neue Impulse, die sich weit über die Landesgrenzen fortpflanzten. Die Doku wirft mit Archivmaterial Schlaglichter auf die Nouvelle Vague. Bis 22.50, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Wladimir Putin – Rückkehr des russischen Bären Die Ukraine-Krise zeigt einmal mehr, dass Russland auf der großen Bühne der Weltpolitik zurück ist und Wladimir Putin seine geopolitische Strategie konsequent durchsetzt. Was steckt hinter dieser Neuauflage des Kalten Krieges? Die Sendung beleuchtet die Entwicklung der russischen Außenpolitik und zeichnet strategische Ziele nach. Bis 23.20, ORF 2

Foto: ORF/Frédéric Tonolli

22.50 DRAMA

Synonymes (F/ISR/D 2019, Nadav Lapid) In Paris will der junge Israeli Yoav (Tom Mercier) einen Neuanfang wagen – und gerät dabei von der ersten Übernachtung an, während der ihm alles geraubt wird, immer wieder in absurde Situationen. Regisseur Nadav Lapid reflektiert mit seinem Alter Ego Yoav nicht nur über seine eigene Geschichte und Israel, sein Film ist nicht zuletzt eine Hommage an die Nouvelle Vague. Bis 0.50, Arte

23.20 REPORTAGE

Weltjournal +: Mein Donezk ORF-Osteuropa-Korrespondent Christian Wehrschütz hat seit Ausbruch des Konflikts immer wieder über die Ost-Ukraine berichtet. 2016 ist er nach Donezk, das sich damals gerade im Wiederaufbau befand, zurückgekehrt, um ein Porträt dieser Stadt zu gestalten. Bis 23.50, ORF 2