Zum Glück gibt es Etikette-Trainer. Sie überbrachten jüngst Tipps zur Erhöhung der Schlagfertigkeit: Chat-taugliches Insiderwissen, das hiermit zum Wohle der Republik geteilt sei.

Neben nonverbalen Antworten auf An- und Untergriffe wie "eine hochgezogene Augenbraue (unbedingt trainieren!)" empfehlen die Experten Kurzkommentare und zweisilbige Antworten. Die sind nicht nur "leicht zu merken", sondern mit ihnen lässt sich, solange das mit der Augenbraue noch nicht klappt, jede Verbalinjurie trefflich parieren. Ein knappes "Ach was", oder "sieh an" – und schon hat man die Situation im Griff.

Wobei, kleiner Zusatztipp: Prompt zurückschreiben! Denn ob jemand als schlagfertig oder schwach wahrgenommen wird, entscheidet sich in drei Sekunden, haben die Etikette-Trainer mitgezählt. Ein rasches "Echt jetzt" auf "Du bist die Hure für die Reichen" oder ein "So, so" auf "Rotes Gsindl" – und passt schon.

Edler funktioniert das Abvolieren verbaler Kränkungen natürlich im analogen Zwiegespräch. Schimpft uns wer "miese Kreatur", "Betonschädl", "Koalitionstrottel" oder "Bauernflaschn" (Quelle: Parlamentsprotokoll), spricht alles für einen souveränen Gesprächsabbruch. "Auf diesem Niveau möchte ich das Gespräch nicht weiterführen", wäre so ein Satz, den man sich zudem leicht merken kann.

Antwort auf die Etikette-Frage, ob auf diesem Niveau regiert werden soll? "Geh, bitte". (Renate Graber, 16.2.2022)