Wasserwerfer gegen Proteste in Ostjerusalems Ortsteil Sheikh Jarrah. Foto: AFP/Ronaldo Schemeid

Nur wenige Kilometer von der Geburtskirche in Jerusalem, wo nun nach langer Corona-Flaute wieder die Pilgergruppen ein und aus gehen, wurde ein kleines Viertel in den vergangenen Tagen wieder einmal zum Pilgerort anderer Art. Mobs kommen jeden Tag mit Steinen, Brandsätzen und geballten Fäusten nach Sheikh Jarrah, um Krieg um Ostjerusalem zu spielen. Das überwiegend palästinensisch bewohnte Ostjerusalem ist seit 1967 von Israel besetzt, davor war es unter jordanischer Herrschaft. Viele der Bewohner Ostjerusalems sind selbst Flüchtlinge und Nachkommen von Flüchtlingen, die bis zum Krieg 1948 in Gebieten des heutigen Israel gewohnt hatten.

Und zum Teil wohnen sie in Häusern, die bis 1948 von jüdischen Familien bewohnt waren, die im Krieg ebenfalls flüchten mussten. Nun verlangen sie ihre Häuser zurück. Und israelische Gerichte geben ihnen tendenziell recht, während palästinensische Familien kein Recht haben, früheren Besitz zurückzuverlangen. So weit die rechtliche Lage, die von vielen Palästinensern als Unrecht empfunden wird. Jeden Freitag demonstrieren sie dagegen, unterstützt von linken Israelis. Es gibt aber auch eine Minderheit, der Demonstrationen nicht reichen. Sie setzt auf Gewalt. Am vergangenen Freitag setzte sie eine Wohnung von jüdischen Bewohnern in Brand, niemand wurde verletzt.

Ausschreitungen bei angespannter Lage

Das war für den Extremistenführer Itamar Ben Gvir ein willkommener Anlass für Eigen-PR als selbsterklärter Statthalter und Fürsprecher der jüdischen Minderheit in Sheikh Jarrah. Und er setzte einen Schritt, der im vergangenen Frühling die bereits angespannte Lage zum Eskalieren gebracht hatte: Ben Gvir eröffnete ein "Büro" vor Ort. Seine Fans kamen, um ihn zu unterstützen, indem sie Parolen schrien und tanzten und die dabei entstandenen Videos auf Social Media teilten. Nicht ganz zufällig fanden die Tänze vor dem Zuhause einer elfköpfigen palästinensischen Familie statt, das bereits in zwei Wochen geräumt werden könnte. Jüdische Siedler, darunter ein Rechts-außen-Politiker der Jerusalemer Stadtregierung, haben die Räumung vor Gericht erstritten.

Ausschreitungen waren die Folge, junge Palästinenser schossen mit Molotowcocktails und Steinen, jüdische Extremisten prügelten sich durch die Menge und setzten Autos in Brand. Die Polizei schritt ein, wobei auch Ben Gvir verletzt wurde. Ein Bild, das den Abgeordneten mit Kopfverband im Krankenhaus zeigt, schaffte es in die Topnews aller Nachrichtenseiten. Dass zugleich auch ein Parlamentsabgeordneter der arabischen Liste, Ahmad Tibi, verletzt wurde, ging unter.

Raketen in Richtung Israel

Es beginnt, wie es schon im Vorjahr begonnen hat. Die Folgen sind bekannt: Terrorgruppen aus Gaza feuerten tausende Raketen in Richtung Israel, die israelischen Streitkräfte griffen Gaza an. Auch jetzt schlägt die im Gazastreifen regierende Hamas wieder kämpferische Töne an. Noch dazu beginnt in sechs Wochen der islamische Fastenmonat Ramadan, der diesmal auch mit Ostern und dem Pessachfest zusammenfällt. Pilger aller drei Religionen strömen in diesen Tagen nach Jerusalem, wodurch die Lage an sich schon angespannt ist.

Eines ist aber anders als im Vorjahr: Benjamin Netanjahus Likud-Partei sitzt in der Opposition. Gemeinsam mit den radikalen Rechten rund um Ben Gvir wittern sie in der Jerusalemer Eskalation eine Chance, einen Spalt in die Mitte-rechts-links-Regierung von Naftali Bennett zu treiben. Der weilte am Dienstag indes in Bahrain, um dort die PR-Früchte von Netanjahus politischem Vermächtnis, die Abraham-Abkommen mit mehreren arabischen Staaten, zu ernten. (Maria Sterkl, 16.2.2022)