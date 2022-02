Sechs Deutsche unter den ersten drei. Foto: REUTERS/Thomas Peter

Yanqing – Benjamin Maier und Markus Sammer sind in der Entscheidung des olympischen Zweierbob-Bewerbs der Männer in Yanqing leer ausgegangen. Das Duo landete nach dem vierten und letzten Lauf am Dienstag auf dem fünften Rang, 0,54 Sekunden fehlten auf Bronze. Francesco Friedrich und Thorsten Margis führten einen deutschen Dreifach-Erfolg an. Friedrich legte damit den Grundstein zu einem weiteren Double nach 2018. Die Viererbob-Läufe folgen am Samstag und Sonntag.

Friedrich, mit insgesamt 13 WM-Titeln hoch dekoriert, stellte seine Dominanz auch im neuen Eiskanal in Yanqing unter Beweis. Er triumphierte 0,49 Sekunden vor Johannes Lochner/Florian Bauer und 1,69 vor Christoph Hafer/Matthias Sommer. Für die Österreicher erwies sich der Rückstand aus den ersten Läufen als zu groß, im Finale gelang nur noch eine Verbesserung um eine Position.

"Natürlich haben wir gehofft, dass wir noch weiter vorkommen, aber das Gesamtpaket hat heute nicht gepasst", resümierte Maier, der auch zur Halbzeit Fünfter gewesen war. Man sei am Start zu langsam gewesen und hätte auch in der Bahn Zeit verloren. (APA, 15.2.2022)

Ergebnisse:

1. Francesco Friedrich/Thorsten Margis (GER) 3:56,89 Min. – 2. Johannes Lochner/Florian Bauer (GER) +0,49 Sek. – 3. Christoph Hafer/Matthias Sommer (GER) +1,69 – 4. Michael Vogt/Sandro Michel (SUI) +1,94 – 5. Benjamin Maier/Markus Sammer (AUT) +2,23 – 6. Rudy Rinaldi/Boris Rain (MON) +2,25. Nicht für den 4. Lauf qualifiziert: 26. Markus Treichl/Markus Glück (AUT)