162 von 186 abgegebenen Stimmen waren für Friedrich Merz als Chef der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Foto: imago images/BeckerBredel

Dank und Anerkennung wurden in CDU und CSU schon seit Tagen ausgesprochen. Sie galten allerdings zunächst nicht Friedrich Merz (CDU) für dessen Bereitschaft, den Fraktionsvorsitz im Bundestag zu übernehmen.

Mit Lob überschüttet wurde vielmehr Ralph Brinkhaus. Seit 2018 war er Fraktionschef, zuletzt hatten ihn die Abgeordneten von CDU und CSU nach der Bundestagswahl in dieses Amt gewählt.

Doch kaum hatte die CDU im Jänner Friedrich Merz zu ihrem neuen Vorsitzenden gekürt, da machte Brinkhaus Platz und erklärte, sich von der Fraktionsspitze zurückzuziehen. So ersparte er der Union nach dem Duell von Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU) um die Kanzlerkandidatur im Jahr 2021 einen weiteren Machtkampf.

Am Dienstag wurde gewählt, Merz bekam 162 von 186 abgegebenen Stimmen. Damit liegen der Partei- und der Fraktionsvorsitz in (s)einer Hand. Selbst jene, die Merz nicht ganz so wohlgesonnen sind, waren sich einig: Eine Oppositionspartei muss auf eine zentrale Figur setzen, um die mediale Aufmerksamkeit stärker auf sich zu ziehen.

"Wir verbinden mit ihm Klartext und klare Kante", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der sich für Merz in der Doppelfunktion stark gemacht hatte.

Aufstieg in die erste Reihe

Nun wird Merz als Oppositionsführer im Bundestag in den Debatten sehr viel sicht- und hörbarer sein als nur ein einfacher Abgeordneter.

Die Rolle ist für ihn nicht neu. Er war von 2000 bis 2002 bereits Vorsitzender der Bundestagsfraktion und wäre dies damals gerne länger geblieben. Doch dann, nach der für die Union verlorenen Bundestagswahl 2002, wurde er von der damaligen CDU-Chefin Angela Merkel verdrängt. Auch sie wollte damals die ganze Macht für sich. Merz blieb noch bis 2009 im Bundestag, schied dann aber frustriert aus.

Ab 2018 versuchte Merz ein Comeback als CDU-Chef, doch er scheiterte zweimal. Beim dritten Mal, als ein Nachfolger für den glücklosen Kanzlerkandidaten und CDU-Parteichef Armin Laschet gesucht wurde, klappte es. Merz wurde mit knapp 95 Prozent gewählt.

Merkel wurde übrigens drei Jahre, nachdem sie auch den Fraktionsvorsitz übernommen hatte, Kanzlerin. Das hätte Merz auch gern. (Birgit Baumann aus Berlin, 15.2.2022)