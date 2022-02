Groß angepriesen, dann doch nicht umgesetzt. Die Impflotterie kommt also nicht – alles, was Geimpften bleibt, ist der Schutz gegen das Virus. Foto: APA/dpa/Moritz Frankenberg

Wien – Kaum ist die Impflotterie abgesagt, stehen einmal mehr innenpolitische Querelen an der Tagesordnung. ÖVP und SPÖ schieben sich gegenseitig die Schuld für das Scheitern in die Schuhe, zudem wird debattiert, was mit der bereits einkalkulierten Milliarde nun passieren soll. Im Raum stehen Boni für bestimmte Berufsgruppen und andere Impfanreize oder -prämien.

Doch woher stammt diese Milliarde, die verlost hätte werden sollen, eigentlich? Bekanntlich weigerte sich der ORF, die Abwicklung zu übernehmen, ebenso wie der Betreiber der elektronischen Gesundheitsakte Elga.

"Das Geld, um die Impflotterie zu finanzieren, stammt aus dem Covid-19-Krisenbewältigungsfonds. Verwendungszwecke sind darin genau geregelt", sagt ein Sprecher des Finanzministeriums auf Anfrage des STANDARD. Laut Gesetz ist dieser Fonds mit einem "Umfang von bis zu 28 Milliarden Euro" dotiert. Die Mittel werden aus Kreditoperationen des Bundes aufgebracht, ist darin definiert.

Die Summen

Wie viel Geld ist bereits geflossen? "Insgesamt beliefen sich die Auszahlungen im Finanzierungshaushalt 2021 für die unmittelbare Bewältigung der Covid-19-Krise auf 19 Milliarden Euro", steht im Monatsbericht für Dezember. Gegenüber 2020 bedeutet dies einen Anstieg von 4,5 Milliarden. Euro. Die Zunahme sei vor allem auf die Wirtschaftshilfen sowie auf höhere Gesundheitsausgaben zurückzuführen, erklärt das Finanzministerium.

Konkret waren die größten Brocken 7,7 Milliarden Euro für die Cofag zur Abwicklung von Unternehmenshilfen, 3,9 Milliarden für Gesundheitsmaßnahmen und 3,7 Milliarden Euro für die Corona-Kurzarbeit. Der Finanzminister muss dem Budgetausschuss monatlich berichten, welche Maßnahmen bereits ergriffen wurden. Der Bericht für Jänner erscheint Ende dieses Monats. Aus dem Krisenbewältigungsfonds wurden beispielsweise auch die Mittel für den Härtefallfonds zur Verfügung gestellt.

Unklare Finanzierung

Kritik an dem Bericht kam kürzlich von den Neos. Sie zeigten sich "verwundert", dass Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) "mit keinem Wort erwähnt, wie die massiven Covid-Hilfen finanziert werden sollen". Es würde Geld ausgegeben, als stünde eine Gelddruckerpresse im Keller, außerdem sei die Vergabe von Hilfen zu intransparent. "Die Finanzierung wird im jeweiligen Gesetz geregelt", hieß es aus dem Finanzministerium knapp auf STANDARD-Nachfrage.

Trotz der hohen Ausgaben zur Krisenbewältigung präsentierte sich das Budgetloch für 2021 geringer als im Budgetvoranschlag prognostiziert. Der Nettofinanzierungssaldo lag mit minus 18 Milliarden Euro um rund 12,8 Milliarden besser als im Voranschlag. (Andreas Danzer, 15.2.2022)