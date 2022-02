Bei Covid-Infektionen werden in China ganze Städte abgeriegelt oder für die Weltwirtschaft wichtige Häfen. Foto: AP

Eine Zeitlang sah es aus, als sei China – oder zumindest die chinesische Wirtschaft – der heimliche Gewinner der Pandemie. Nach einem kurzen heftigen Einbruch im ersten Quartal 2020 erholte sich die Wirtschaft rasant. Während der Rest der Welt von Lockdown zu Lockdown stolperte, produzierte die Volksrepublik fleißig Waren, die mit Containern um die Welt und dann mit Zustellern zu den eingeschlossenen Bürgern gebracht wurden. Die Fabrik der Welt produzierte, die Welt konsumierte.

Mittlerweile aber verdichten sich die Anzeichen, dass die vergangenen zwei Jahre der chinesischen Volkswirtschaft wesentlich härter zugesetzt haben, als es schien. Noch sind die Zahlen vage, das Bild ergibt sich eher aus Puzzleteilen. Da ist zunächst der chinesische Fahrdienst Didi. Didi ist eine Kopie des kalifornischen Uber und hat in Chinas Städten die traditionellen Taxis fast verdrängt. Gestern hieß es, 20 Prozent der Belegschaft würden wohl entlassen werden. Auch die E-Commerce-Plattform Youzan kündigt an, 30 Prozent der Mitarbeiter zu entlassen. Viele Mittelständler berichten zudem von Umsatzrückgängen.

Offene Geldschleusen

Einen anderen Anhaltspunkt liefert die chinesische Zentralbank. Während die amerikanische Fed die Märkte auf mehrere Zinserhöhungen vorbereitet, weil die Inflation auf zuletzt 7,4 Prozent gestiegen ist, verfolgt die People’s Bank of China den entgegengesetzten Kurs: Sie dreht die Geldschleusen auf – das allerdings von einem völlig anderen Niveau. Vergangenes Jahr lag der Leitzins bei mehr als drei Prozent – im Jänner wurde dieser nun um zehn Basispunkte gesenkt.

Der Grund hierfür dürfte auch die gestresste Immobilienbranche sein. Seit Sommer steckt der größte Immobilienkonzern Evergrande in Zahlungsschwierigkeiten. Dass der Wohnungsbauer noch nicht mit einem Knall pleitegegangen ist, liegt an den massiven staatlichen Eingriffen. Evergrande soll in eine "softe Insolvenz" überführt werden, ohne Schockwellen auf den Rest der Wirtschaft auszusenden.

Das klappt einerseits relativ gut – fast ein halbes Jahr nach Bekanntwerden der Probleme ist ein großer Schock ausgeblieben. Trotzdem sind Auswirkungen spürbar: Die Financial Times berichtet in ihrer Montagausgabe von zunehmenden Verkäufen chinesischer Immobilienfirmen in London. Manche Projekte stehen vor der Pleite, darunter das Royal-Albert-Dock-Projekt, hinter dem die Pekinger Firma Advanced Business Park steckt. Diese musste zuletzt Zahlungsausfälle melden. Dessen Gründer, der Milliardär Xu Weiping, hält sich seit vergangenem Jahr in London auf, nachdem ein Gericht in Peking eine Reisesperre verhängt hat.

Wegen Infektionen abgeriegelt

Pekings "dynamische Zero-Covid"-Strategie, bei der immer wieder ganze Städte aufgrund weniger Infektionen abgeriegelt werden, dürfte eine weitere Ursache für die Konjunkturdelle sein. Immer wieder kommt es zu vorübergehenden Stilllegungen von Fabriken oder Transportdrehscheiben wie dem für die Weltwirtschaft wichtigsten Hafen Ningbo.

Und schließlich hat Peking in den vergangenen Monaten den Machtbereich auf einige Sektoren der Wirtschaft ausgeweitet. Der Konzern Alibaba und dessen Gründe Jack Ma wurden an die Kandare genommen, die Gaming-Industrie wurde mit Auflagen übersät, um die Spielsucht junger Chinesen zu unterbinden, und die Weiterbildungsbranche zensiert, um die Kontrolle über Lehrinhalte auszuweiten.

Das chinesische Bruttoinlandsprodukt war 2021 um 8,1 Prozent gewachsen. Dieses Jahr sollen es nur 4,4 Prozent werden – das klingt viel für westliche Standards, ist aber am unteren Limit für eine Wirtschaft, in der noch immer hunderte Millionen nur knapp über der Armutsgrenze leben.

Die chinesischen Wachstumszahlen werden allerdings anders ermittelt: Sind die Planzahlen einmal ausgegeben, müssen die Verantwortlichen alles dafür tun, diese auch zu erreichen. (Philipp Mattheis aus Peking, 16.2.2022)