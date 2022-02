In dieser Galerie: 2 Bilder Prinz Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell auf einem Archivbild Foto: AFP/UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK Queen Elizabeths zweitältester Sohn muss sich nicht vor Gericht verantworten. Foto: AP/Steve Parsons

London – Prinz Andrew (61), der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeths, hat eine Einigung mit Virginia Giuffre erziehlt. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Er werde eine "substanzielle Spende" an Giuffres Wohlfahrtsorganisation leisten, ist in dem Dokument zu lesen.

Giuffre gibt an, 2001 im Alter von 17 Jahren von Prinz Andrew mehrfach sexuell missbraucht worden zu sein.Sie sei vom US-Geschäftsmann Jeffrey Epstein und dessen Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell dazu gezwungen worden. Andrew weist die Vorwürfe strikt zurück. (rede, APA, 15.2.2022)