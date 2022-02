In dieser Galerie: 2 Bilder Prinz Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell auf einem Archivbild Foto: AFP/UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK Queen Elizabeths zweitältester Sohn muss sich nicht vor Gericht verantworten. Foto: AP/Steve Parsons

London – Prinz Andrew (61), der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II, hat eine Einigung mit Virginia Giuffre erzielt. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Er werde eine "substanzielle Spende" an Giuffres Wohlfahrtsorganisation leisten, ist in dem Dokument zu lesen. Rechtsvertreter des Briten wollten keine weitere Stellungnahme abgeben.

Das Gerichtsdokument.

Giuffre wirft dem zweitältesten Sohn von Queen Elizabeth II. vor, sie vor gut 20 Jahren als Minderjährige mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Sie sei vom US-Geschäftsmann Jeffrey Epstein und dessen Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell dazu gezwungen worden. Andrew weist die Vorwürfe strikt zurück.

Der Betrag, den Prinz Andrew an die Klägerin bezahlen wird, wurde nicht bekannt gegeben. Giuffres Wohltätigkeitsorganisation zur Unterstützung von Opfern von Gewalt werde Andrew dabei auch unterstützen. In einem Brief an den New Yorker Richter Lewis Kaplan kündigten beide Konfliktparteien am Dienstag den Antrag auf eine Einstellung des Prozesses an.

Zahlung als Schuldeingeständnis

Experten waren sich zuvor nicht einig gewesen, ob der Prinz sich auf einen Deal einlassen würde, weil es nach außen wie ein Schuldeingeständnis wirken könnte. Vor kurzem hieß es noch, Prinz Andrew stelle sich dem Prozess und solle am 10. März an einem "neutralen Ort" in London unter Eid vor Giuffres Anwälten aussagen. Auch Giuffre sollte unter Eid aussagen.

Groß war allerdings in Kreisen der Royals die Sorge, der Skandal könne die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (95) überschatten. Ein Prozess in New York hätte voraussichtlich im Herbst stattgefunden und riesige mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Palast hat dem zweitältesten Sohn der Queen bereits alle militärischen Dienstgrade und Schirmherrschaften entzogen. (red, APA, 15.2.2022)