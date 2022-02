Sperrstunde dürfte fallen, Clubs ab März wieder öffnen. Expertin von Laer zweifelt an Nutzen durch Outdoor-Maskenpflicht

Schon Anfang März sollen die Clubs öffnen. Foto: Christian Fischer

Trotz hoher Neuinfektionszahlen sollen beim Corona-Gipfel heute, Mittwoch, weitere Lockerungen beschlossen werden. Bereits im Vorfeld der Sitzung mit den Landeshauptleuten sowie der Spitze und weiteren Fachleuten der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination Gecko stellten Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) Öffnungsperspektiven für März.



Bereits fix sind die Lockerungen, die mit 19. Februar kommen sollen: Am Samstag fällt die 2G-Regel in der Gastronomie (außer in Wien) sowie bei Veranstaltungen. Dann gilt 3G – getestete Ungeimpfte haben wieder Zutritt im Lokal. Das hat die Regierung bereits verkündet.

Ab März wollen Wirtschaftsvertreter nun umfassende Lockerungen. WKÖ-Gastro-Spartenobmann Mario Pulker forderte etwa ein Ende der Sperrstunde – diese ist aktuell um 24 Uhr. Der Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung, Walter Veit, geht noch weiter: Er will auch den Wegfall von 3G. Das wäre für Indoor-Sportstätten bereits eine gewünschte Erleichterung. Denn ins Fitnesscenter darf weiterhin nur, wer geimpft oder genesen ist.

Das sind dem Vernehmen nach auch die Schritte, die von Bund und Ländern angepeilt werden. Die Sperrstunde soll nach dem Treffen fallen – das dürfte auch ein Revival der Nachtgastro bedeuten. Clubs könnten bereits am ersten März-Wochenende öffnen, heißt es aus Regierungskreisen. Auf Anfrage teilte das Gesundheitsministerium mit, dass man dem Gipfel nicht vorgreifen wolle. Man sei aber darum bemüht, dass Maßnahmen nicht länger gelten als epidemiologisch notwendig. Clubbetreiber pochen jedenfalls darauf, dass Clubs gleich behandelt werden wie die andere Gastronomie. Es sei ökonomisch nicht tragbar, wenn strengere Regeln als im Lokal gelten würden. Dann würden größere Gruppen sehr häufig in Bars ausweichen.

Unterschied in Gastro

Differenziert sieht Virologin Dorothee von Laer von der Medizinischen Universität Innsbruck die möglichen Öffnungen. Dem Fallen der Sperrstunde in Lokalen mit Sitzplätzen steht sie zwar durchaus positiv gegenüber: "Wenn man mit einigen Maßnahmen jetzt vorsichtig beginnen will, ist sicherlich die Aufhebung der Sperrstunde eine geeignete Maßnahme", sagt sie zum STANDARD. Es gebe zwar bis jetzt keine aussagekräftigen Studien darüber, wie sich die Sperrstunde konkret auf das Pandemiegeschehen auswirkt, "aber es gehört zumindest nicht zu den Punkten, die nachweislich viel bringen".

Die Expertin betont aber, dass damit wirklich nur Restaurants und andere Lokale mit festem Sitzplatz gemeint sind, bei der Nachtgastronomie wie Clubs sehe es anders aus: "Ein Club, in dem man sich frei bewegen kann, mit lauter Musik und gegenseitigem Anschreien, ist für das Virus ein ideales Umfeld. Diesen Öffnungsschritt sollte man noch ein bisschen hinauszögern."

Ein Punkt, der ebenfalls nach dem Gipfel fallen könnte: die Maskenpflicht im Freien. Diese gilt ja noch immer, wenn nicht ausreichend Abstand gehalten werden kann. Die Maßnahme hat für von Laer nur wenig Nutzen: "Ansteckungen draußen sind eine absolute Rarität." (jaa, ook, stfn, 16.2.2022)