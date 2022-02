Wladimir Tschischow sagte gegenüber der "Welt", dass Kriege in Europa "selten an einem Mittwoch" beginnen würden

Russlands EU-Botschafter Wladimir Tschischow versicherte sein Land würde am Mittwoch nicht in die Ukraine einmarschieren.

Foto: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Kiew/Moskau – Russlands EU-Botschafter Wladimir Tschischow weist Warnungen der USA vehement zurück, wonach möglicherweise am Mittwoch russische Truppen ins Nachbarland Ukraine einmarschieren würden. "Ich kann, soweit es Russland betrifft, versichern, dass es an diesem Mittwoch keinen Angriff geben wird. Es wird auch in der kommenden Woche keine Eskalation geben, oder in der Woche danach, oder im kommenden Monat", sagte Tschischow der "Welt".

Er fügte hinzu: "Kriege in Europa beginnen selten an einem Mittwoch." Die USA befürchten nach eigenen Angaben, dass mehrere laufende russische Manöver sowie ein Aufmarsch Zehntausender Soldaten entlang der ukrainischen Grenze der Vorbereitung eines Krieges dienen. Russland weist das zurück.

Zwischen Anschuldigungen und Verleumdungen

Tschischow verurteilte die alarmierenden Äußerungen über einen möglichen Angriff auf die Ukraine: "Wenn man Anschuldigungen erhebt – insbesondere sehr ernsthafte Anschuldigungen gegenüber Russland – trägt man auch die Verantwortung dafür, Beweise vorzulegen. Ansonsten sind das Verleumdungen. Also, wo sind die Beweise?", fragte er.

Der EU-Botschafter forderte den Westen erneut auf, die russischen Sicherheitsbedenken ernst zu nehmen. "Wenn unsere Partner endlich unseren legitimen Bedenken zuhören, wird ein Entspannungsprozess nicht lange auf sich warten lassen. Das wäre im Interesse aller Europäer von Lissabon bis Wladiwostok, aber auch aller anderen Nationen dieser Welt."

Präsident Wladimir Putin verlangt in einem Forderungskatalog an die Nato und an die USA, dass der Westen juristisch verbindliche Garantien für Russlands Sicherheit ausstellt. Dazu gehören konkret ein Verzicht auf die Aufnahme der Ukraine in die Nato und ein Verzicht auf die Stationierung von Waffensystemen, darunter eine US-Raketenabwehr, vor Russlands Grenzen.

Biden hält Angriff Russlands auf Ukraine weiter für möglich

Am Dienstagabend hatte US-Präsident Joe Biden in einer TV-Ansprache gemeint, dass er einen russischen Angriff auf die Ukraine weiterhin für möglich halte. Den USA würden bisher keine Belege vorliegen, dass russische Einheiten abgezogen worden seien. Auf die russischen Sicherheitsbedenken könne eingegangen werden. Die USA böten neue Rüstungskontrollen und andere Maßnahmen an. Russland hatte zuvor einen Teilabzug der nahe der ukrainischen Grenze stationierten Truppen angekündigt.

Zudem warb Biden weiterhin für eine diplomatische Lösung in dem Konflikt. "Wir sollten Diplomatie jede Chance auf Erfolg geben", erklärte Biden im Weißen Haus. Die USA versuchten auch nicht, Russland zu destabilisieren. "An die Bürger Russlands: Sie sind nicht unser Feind."

Tanner sieht "ersten Funken von Hoffnung"

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat die russische Abzugsankündigung im Ukraine-Konflikt als einen Schritt der "Deeskalation" begrüßt. "Ich nenne es einen ersten Funken von Hoffnung", sagte Tanner im Interview mit der APA. Es sehe so aus, "als wäre dieser Truppenabzug teilweise durchaus passiert", fügte sie hinzu.

Tanner äußerte sich am Rande eines Besuchs in Griechenland und Zypern, wo neben dem Kampf gegen die illegale Migration auch die Ukraine und Mali wichtige Gesprächsthemen mit den jeweiligen Amtskollegen waren. Die Verteidigungsministerin versicherte, dass die Lage in der Ukraine und Mali "laufend" analysiert werde. "Das sind schon unklare Situationen, die wir ganz genau zu beobachten haben", betonte Tanner. So ändere sich die Lage im Russland-Ukraine-Konflikt "binnen Stunden".

"Oberste Priorität muss immer der Dialog haben, der Dialog zwischen Russland und dem Westen", sagte Tanner in dem telefonisch geführten Interview. Auf die Frage, wie sich das Bundesheer auf mögliche kriegerische Auseinandersetzungen in der Ukraine vorbereitet habe, ging Tanner nicht im Detail ein. Sie versicherte aber, dass der Generalstab das "nachrichtendienstliche Lagebild" analysiere und "die verschiedenen Szenarien erarbeitet". "Es liegt im Wesen einer Einsatzorganisation wie des Bundesheeres, dass wir immer auch vorbereitet sind und sein müssen", unterstrich die Ministerin. (APA, 16.2.2022)