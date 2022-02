[Olympia-Liveticker] Olympia-Ticker, Tag zwölf: Jetzt Entscheidung im Slalom, Strolz führt nach Lauf 1

[Corona-Livebericht] Bund-Länder-Gipfel berät heute über das Ende der Gratis-Tests

[Corona] Den Gratistests droht das Aus – ist das klug?

[Überblick] Wo die nächsten Öffnungsschritte anstehen

[Meinung] Pro und Kontra: Weitere Öffnungen trotz Corona

[Ukraine-Krise] Russlands EU-Botschafter Tschischow schließt Ukraine-Angriff am Mittwoch aus

[Straßenumfrage] Olympia 2022: "Die Sportler könnten ein Zeichen setzen"

[Harrers Analysen] Wahlen in Libyen rücken erneut in weite Ferne

[Medienkonferenz] "Neustart" für öffentliche Werbung und Medienförderungen gesucht

[Weltchronik] Mindestens 23 Tote durch Regenfälle und Erdrutsche bei Rio de Janeiro

[Fitness] Fünf Übungen bei verspanntem Homeoffice-Nacken

[Gerichtsreportage] Die Kanzlergattin und ihre Klage gegen die Freiheitlichen

[Wetter] Der dichte Wolkenschirm einer Warmfront zieht von Westen her auf und nur im Osten und Südosten scheint noch öfter die Sonne. Anfangs ist es noch weitgehend trocken, bald aber breiten sich von Westen und Nordwesten her Regenfälle aus. Die Schneefallgrenze steigt dazu auf 1200 bis 1800m Seehöhe und darüber. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. Frühtemperaturen minus 6 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen 5 bis 13 Grad.

[Zum Tag] 1923: Howard Carter und Lord Carnarvon öffnen die Grabkammer des altägyptischen Königs der 18. Dynastie, Tutanchamun, die Carter am 4. November des Vorjahres im Tal der Könige entdeckt hat. Im Zuge der Ausgrabung finden sie neben zahlreichen Schätzen auch die berühmte Totenmaske des Tutanchamun.