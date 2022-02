In vielen Ländern sind derartige Behandlungen bereits verboten

Eine LGBTQ-Aktivistin mit ihrem bezeichnenden Regenschirm. Foto: AFP/SERGEI SUPINSKY

Wellington – Neuseeland verbietet ab sofort dubiose Therapien zur angeblichen Heilung von Homosexualität. Das Parlament hat ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Damit löste Ministerpräsidentin Jacinda Ardern ein Wahlversprechen aus dem Jahr 2020 ein. "Konversionspraktiken haben keinen Platz im modernen Neuseeland", sagte Justizminister Kris Faafoi. Er sprach von einem "großartigen Tag" für die LGBTQ-Gemeinschaft in dem Pazifikstaat.

"Durch das Verbot von Konversionspraktiken in Neuseeland schließen wir uns anderen Ländern auf der ganzen Welt an, um die klare Botschaft zu senden, dass alle Menschen – einschließlich junger Menschen – es verdienen, geschützt zu werden, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Geschlechtsidentität oder ihrem Geschlechtsausdruck", betonte Faafoi. Auf die Praktiken stehen künftig bis zu fünf Jahre Haft. In vielen Ländern sind "Konversionstherapien" bereits verboten, darunter Kanada, Frankreich und Israel.

Situation in Österreich

In Österreich stimmten im Juni 2021 alle Parlamentsparteien gemeinsam im Gleichbehandlungsausschuss für den Antrag, der ein gesetzliches Verbot von Angeboten für Minderjährige, die eine Heilung von Homosexualität zum Ziel haben, umfasste. Eingebracht wurde der Antrag damals von Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne), Nico Marchetti (ÖVP), Mario Lindner (SPÖ) und Yannick Shetty (Neos). Mit dem Beschluss im Ausschuss wurde damals der erste Schritt zu dem Verbot gesetzt worden. (APA, 16.2.2022)