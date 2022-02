In dieser Galerie: 2 Bilder Vor mehr als neun Jahren wurden an der Sandy-Hook-Schule 26 Menschen erschossen. Foto: Reuters 20 von ihnen waren Schulkinder. Foto: getty

Es ist eine Premiere in der langen Geschichte von Schulmassakern in den USA: Mit Remington Arms hat die erste Waffenfirma zugestimmt, eine Millionenentschädigung an die Opferfamilien eines School Shooting zu zahlen. Konkret hat sich der Waffenproduzent mit Sitz in Madison in North Carolina bereiterklärt, den Familien von neun Todesopfern des Sandy-Hook-Schulmassakers vom 14. Dezember 2012 73 Millionen US-Dollar (etwas mehr als 64 Millionen Euro) zu zahlen.

Ein 20-Jähriger mit schweren psychischen Problemen hatte in Newton in Connecticut zunächst seine Mutter erschossen. Dann war er in seine einstige Volksschule, die Sandy Hook Elementary School, gegangen. Dort ermordete er 20 Schulkinder und sechs Lehrer. Anschließend tötete er sich selbst. Bei dem Massaker in der Schule nutzte der Täter ein Bushmaster-AR-15-Schnellfeuergewehr von Remington.

Dokumente werden ausgehändigt

Mehrere Opferfamilien hatten Remington danach verklagt. Deren Anwälte verkündeten nun am Dienstag die Einigung mit der Firma. Neben der Millionenzahlung muss Remington auch alle internen Dokumente aushändigen, die für diesen Fall relevant sind. Da Remington Arms insolvent ist, sind 73 Millionen Dollar der maximal mögliche Betrag und werden von den Versicherungen des Unternehmens aufgebracht.

Die neun Familien reichten im Jahr 2014 Klage ein und blieben hartnäckig, obwohl Waffenfirmen durch den Protection of Lawful Commerce in Arms Act, der 2005 unter Präsident George W. Bush verabschiedet wurde, besonders gut geschützt sind. Dieses Gesetz untersagt es, Waffenfirmen haftbar zu machen, wenn mit ihren Produkten Straftaten begangen wurden.

Rechtliches Schlupfloch

Allerdings fanden die Anwälte der neun Opferfamilien ein rechtliches Schlupfloch: Laut diesem Gesetz ist es möglich, Waffenfirmen wegen unfairer Handelspraktiken zu klagen. Daher monierten die Kläger, Remington habe das Bushmaster-AR-15-Schnellfeuergewehr für Zivilisten so beworben, dass man damit einen Militärangriff gegen seine Feinde durchführen könne, obwohl der Firma klar gewesen sei, dass diese Waffe nicht für den zivilen Gebrauch geeignet sei. Dies, so die Klage, sei unethisch gewesen und widerspreche einem Handelsgesetz in Connecticut. Angesichts dieser Rechtslage hat sich Remington nun entschieden, einer außergerichtlichen Einigung zuzustimmen, bevor es zu einer höheren Strafe vor Gericht kommt.

Die Firma selbst hat sich zu der Millionenzahlung noch nicht geäußert, im Gegensatz zu den Familien. "Unser Verlust kann nicht rückgängig gemacht werden", sagen Lenny Pozner und Veronique De la Rosa, deren sechsjähriger Sohn Noah bei dem Schulmassaker getötet wurde. "Aber diese Entscheidung zeigt, dass eine Industrie, die bisher immer straffrei agieren konnte, zur Verantwortung gezogen werden kann."

Zweite Insolvenz

Remington wurde 1816 gegründet und ist damit eine der ältesten Waffenfirmen der USA. Nach 2018 meldete sie 2020 zum zweiten Mal Insolvenz an, ihr Vermögen wurde an andere Firmen verkauft. Sie war nach dem Amoklauf an der Sandy Hook durch Klagen und sinkende Nachfrage in finanzielle Schwierigkeiten geraten. (Kim Son Hoang, Reuters, 16.2.2022)