Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Ein Jahr, zwei Monate und neun Tage später ist Julian Hessenthaler noch immer in Haft – und wird es bis auf Weiteres bleiben. Auch am Mittwoch, dem fünften Prozesstag, wird es kein Urteil in der Causa um den Drahtzieher des Ibiza-Videos geben, das Auslöser zahlreicher Korruptionsermittlungen war. Der Grund: Die Verteidigung des Privatdetektivs hat die Befragung der Mutter des Hauptbelastungszeugen beantragt, die sich in Serbien aufhält. Diese konnte nicht rechtzeitig organisiert werden, da die Kommunikation mit Serbien "sehr schwierig" sei, so der Richter. Die Befragung abzulehnen wäre hingegen ein Nichtigkeitsgrund.

Ein weiterer Termin ist im März vorgesehen. Die Verteidigung kritisierte das scharf: "Nach meiner Ansicht hätte es hier schon am ersten Prozesstag nach zehn Minuten ein Urteil geben müssen: einen Freispruch", sagte Oliver Scherbaum, einer von Hessenthalers Anwälten.

Anklage fußt auf Zeugenaussagen

Hessenthaler wird vorgeworfen, 1,25 Kilogramm Kokain mit einem Reinheitsgehalt von 70 Prozent in Niederösterreich, Salzburg und Oberösterreich verkauft zu haben. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft. Die Vorwürfe entstanden im Rahmen der Ermittlungen zum Ibiza-Video. Die gesamte Anklage fußt auf den Aussagen zweier Zeugen, des verurteilten Drogendealers Slaven K. und seiner ehemaligen Geliebten Katarina H. Diese behaupteten, bei insgesamt drei Treffen Drogen von Hessenthaler erworben zu haben. Teilweise hätten sie diese konsumiert, teilweise weiterverkauft.

Allerdings widersprachen sich die beiden im Verlauf des Prozesses immer wieder. Zum Teil wurden auch die eigenen Aussagen revidiert. Slaven K., ein ehemaliger Geschäftspartner Hessenthalers, hatte diesen etwa während seines eigenen Drogenprozesses nicht belastet, änderte seine Aussage aber später. Er gab an, das getan zu haben, weil Hessenthaler seine Mutter bedroht habe – deswegen soll diese nun befragt werden. Sie war bereits zuvor von Ermittlern vernommen worden, allerdings wollen Hessenthalers Verteidiger selbst vor Gericht mit ihr sprechen.

Prozess steht in Kritik

Hessenthaler bestreitet sämtliche Vorwürfe, seine Verteidigung brachte ins Spiel, dass K. Hessenthaler womöglich für Geld falsch belaste. K dementiert das. Dessen eigener Drogenprozess war von einem Blogger, der in der Vergangenheit geschäftliche Beziehungen zu Novomatic hatte, finanziert worden. Zudem hatte er nachweislich gemeinsam mit einem Kollegen 55.000 Euro von dem Blogger erhalten. Dieser Mann stand auch in Kontakt mit der Polizei und versorgte diese mit Hinweisen, die sich später zum Teil als falsch entpuppten. Das Geld sei für Informationsaustausch gezahlt worden, hieß es.

Der Prozess war von Anfang an massiv in die Kritik geraten: In einem offenen Brief monierten NGOs im September, dass die Behörden die Vorwürfe ausufernd verfolgen würden, um Hessenthaler mundtot zu machen. Der Verdacht war im Rahmen massiver Überwachungsmaßnahmen entstanden. Neben dutzenden Observationen von Einzelpersonen wurden zahlreiche Telefongespräche abgehört, Hausdurchsuchungen durchgeführt und Standortdaten ausgeforscht. (Muzayen Al-Youssef, Lara Hagen, 16.2.2022)