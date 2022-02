STANDARD zum Hören Wenn Brieftauben um die Wette fliegen

Die Brieftaubenzucht ist in Österreich nur noch ein Hobby. Im Raum Wien, Niederösterreich, Burgenland sind es 50 Züchter, die an Wettbewerben teilnehmen. Dann werden ihre Tauben bis in den deutschen Westerwald gebracht, und nach über 14 Stunden Flugzeit kommen sie wieder zurück, schreibt Manfred Rebhandl.