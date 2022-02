Gute Laune bei den Dallas Stars. Foto: AP/David Zalubowski

Denver (Colorado) – Die Dallas Stars mit Michael Raffl haben den Erfolgslauf von NHL-Spitzenreiter Colorado Avalanche gestoppt. Die Texaner feierten am Dienstag einen 4:1-Auswärtserfolg, wodurch die Gastgeber erstmals nach 19 Partien punktelos blieben. In der regulären Spielzeit hatte Colorado daheim zuletzt am 26. Oktober verloren. Für die zum fünften Mal in Serie auswärts siegreichen Stars traf Joe Pavelski doppelt. Raffl erhielt 17:45 Minuten Eiszeit.

Sein 500. NHL-Tor durfte Sidney Crosby bejubeln. Der 34-jährige Kanadier traf beim 5:4 nach Verlängerung seiner Pittsburgh Penguins im Heimspiel gegen die Philadelphia Flyers zum 2:1. Mit dem Russen Alexander Owetschkin (761 Tore) hat nur ein derzeit noch aktiver Spieler öfter getroffen als Crosby. (APA, 16.2.2022)

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Dienstag:

Colorado Avalanche – Dallas Stars (mit Raffl) 1:4

New Jersey Devils – Tampa Bay Lightning 3:6

Nashville Predators – Washington Capitals 1:4

Calgary Flames – Columbus Blue Jackets 6:2

Ottawa Senators – St. Louis Blues 2:5

Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers 5:4 n.V.

Buffalo Sabres – New York Islanders 6:3

New York Rangers – Boston Bruins 2:1 n.P,

Los Angeles Kings – Edmonton Oilers 2:5