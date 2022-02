Obwohl Frauen noch nie so aufgeklärt und sexuell selbstbestimmt waren wie heute, zeigen Statistiken, dass sie beim Geschlechtsverkehr viel seltener den Höhepunkt erleben als Männer. Welche Erfahrungen konnten Sie in Ihrer Beziehung machen?

Vor allem in heterosexuellen Beziehungen kommen Frauen seltener zum Höhepunkt. Foto: fizkes Getty Images/iStockphoto

46 Tage im Jahr arbeiten Frauen gratis, das wurde am Dienstag durch den Equal-Pay-Day wieder einmal sichtbar. Der Gender-Pay-Gap liegt laut Business & Professional Women Austria derzeit bei 12,7 Prozent. Doch nicht nur beim Verdienst kommen Frauen nicht auf ihre Kosten. Auch in einem anderen, viel intimeren Bereich gibt es nach wie vor extreme Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern. Der "Orgasm-Gap" gibt – wie der Name bereits verrät – Aufschluss darüber, dass es vor allem bei heterosexuellen Paaren gravierende Unterschiede im Lustempfinden und dem Erleben von sexuellen Höhepunkten gibt. Während mehr als 90 Prozent der Männer beim Sex zum Höhepunkt kommen, sind es bei den Frauen gerade einmal 65 Prozent. Für "Katina" eine erschreckende Erkenntnis:

Die Gründe, warum Frauen weniger häufig sexuelle Höhepunkte erleben, können unterschiedlicher Natur sein. Entscheidend ist jedenfalls – so das Ergebnis repräsentativer Umfragen – die Qualität der Beziehung. Vertrauen und die Möglichkeit, offen über Sexualität und Bedürfnisse zu sprechen, sind zentral, wenn es um guten Sex geht. Das sieht auch "DollyTheSheep" so:

Aber auch die öffentliche Thematisierung und Enttabuisierung weiblicher Sexualität kann dazu beitragen, wie diese in Beziehungen gelebt und empfunden wird. Das beginnt bereits bei der Darstellung von Geschlechtsorganen in Schulbüchern. Im Gegensatz zum männlichen Geschlechtsorgan, auf das seit jeher ausführlich eingegangen wird, fehlt bis heute die korrekte Darstellung des weiblichen Pendants. Nach Kritik, dass unter anderem die Klitoris unvollständig abgebildet war, haben erste Verlage kürzlich Änderungen vorgenommen. Ein nicht unwesentlicher Beitrag, betrachtet man die Rolle, die die Klitoris beim weiblichen Lustempfinden spielt. Laut Laurie Mintz, Professorin für Psychologie an der University of Florida, ist die Vernachlässigung der Klitoris beim Sex ein weiterer wichtiger Grund dafür, dass Frauen weniger häufig zum Orgasmus kommen.

Wie erleben Sie Sexualität in Ihrer Beziehung?

Haben Sie als Frau das Gefühl, weniger lustvolle Erfahrungen zu haben als Ihr Partner? Können Sie in Ihrer Beziehung offen über Ihre Bedürfnisse sprechen? Was ist Ihrer Meinung nach ausschlaggebend für eine erfüllte Sexualität? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 18.2.2022)