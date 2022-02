Künftig wird kein Nachweis mehr notwendig sein, auch nicht in der wiedereröffneten Nachtgastronomie. Die Maskenpflicht gilt nur noch in Supermärkten und Co

Foto: Fischer

Wien – Nicht nur der Frühling, auch die nächsten Öffnungsschritte stehen vor der Tür. Ab März sollen breite Lockerungen kommen. Darauf hat sich die Bundesregierung mit den Ländern beim Corona-Gipfel am Mittwoch geeinigt. Konkret geht es um den 5. März: Wie schon bei den jüngsten Öffnungsschritten wird erneut auf einen Samstag zurückgegriffen.

An diesem Tag sollen fast alle Regeln fallen. Das heißt: Die Nachtgastronomie öffnet, die Sperrstunde fällt, Besuche in Lokalen aller Art sowie Shopping sind ohne G-Nachweis wieder möglich. Lediglich in besonders "vulnerablen Settings" wird der Grüne Pass kontrolliert: Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Besuchenden in Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern. An allen anderen Arbeitsplätzen fällt die 3G-Regel ebenfalls.

Aber nicht nur das G ist Geschichte: Auch die Maske, derzeit gibt es indoor wie outdoor eine FFP2-Pflicht, soll fallen. Ab 5. März muss man sich nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs – also Supermärkten, Apotheken und Co – verhüllen, ebenso in den Öffis sowie in Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern.

Gecko gab grünes Lciht

Bereits am Dienstag hatte die Gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination (Gecko) getagt und grünes Licht für die Lockerungen gegeben – unter der Bedingung, dass der Höhepunkt der aktuellen Welle tatsächlich überschritten ist. Alle Prognoseszenarien würden zeigen, dass nach einem Überschreiten des Peaks Lockerungen keinen signifikanten Einfluss hätten, schrieben die Expertinnen und Experten von Gecko in einer kurzen Stellungnahme.

Ein Punkt, der zwischen dem Bund und den meisten Ländern auf der einen, Wien auf der anderen Seite für Querelen sorgte: ob Corona-Tests weiterhin gratis sein sollen. Zuletzt hat sich Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) wie auch die schwarz regierten Länder für ein Ende ausgesprochen. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hatte eine Überarbeitung der Teststrategie angekündigt. Ende März läuft die Finanzierung des Bundes aus. Wien hingegen will an dem Testprogramm festhalten – die Stadt ist für rund zwei Drittel aller PCR-Testungen in Österreich verantwortlich.

Keine Entscheidung bei Impfpflicht



Offengeblieben sei die Vorgehensweise bei der Impfpflicht. In Aussicht gestellt wurde aber eine Entscheidung vor 15. März. Diese könnte zu einem temporären Aussetzen der Impfpflicht führen. Diese Entscheidung hätte sich Burgenlands Landeschef Hans Peter Dsokozil (SPÖ) bereits am Mittwoch erwartet, da es ein "klarer Widerspruch" sei, mit 19. Februar "in eine 3G-Systematik zu gehen" und mit 5. März die G-Systematik "generell aufzugeben, aber gleichzeitig die Impfpflicht zu vollziehen". Daher geht das Burgenland davon aus, dass es "für die nächsten Monate zu keinem Vollzug der Impfpflicht kommen kann".

Öffnungen schon am Wochenende

Schon am 19. Februar treten die nächsten Lockerungen in Kraft: Da erfolft die Umstellung aller 2G-Settings auf 3G: In Seilbahnen, in Sportstätten und körpernahen Dienstleistungen. Außerdem dürfen auch getestete Ungeimpfte an Veranstaltungen teilnehmen oder ins Lokal gehen. Die Sperrstunde bleibt bis März bei 24 Uhr, die Nachtgastronomie geschlossen. (ook, jan, 16.2.2022)