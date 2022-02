Nur neun Prozent der befragten Unternehmen haben eine KI-Strategie bzw die Technologie schon im Einsatz. Foto: Patrick T. FALLON / AFP

Wien – Einmal etwas googeln, und schon verfolgen einen im Internet laufend Angebote rund um das Thema. Empfehlungssysteme wie dieses, aber auch Sprachsteuerung oder Bilderkennung werden von Algorithmen ermöglicht, und im Alltag gibt es praktisch kein Entkommen mehr vor der künstlichen Intelligenz (KI). In der heimischen Unternehmenslandschaft findet das Thema allerdings fast nur bei großen Firmen Beachtung.

Wie eine aktuelle Studie des Fraunhofer-Instituts Austria zeigt, haben sich kleinere Betriebe bisher wenig bis gar nicht mit dem Thema beschäftigt. 455 Unternehmen wurden befragt, davon bemisst mehr als ein Drittel dem Thema keine Relevanz für den eigenen Betrieb zu. "Lediglich neun Prozent geben an, KI-Anwendungen bereits im operativen Einsatz zu haben", sagte Co-Autor Benedikt Fuchs am Dienstag in einem Online-Pressegespräch.

Drei große Hürden

Dem Fraunhofer-Institut zufolge gibt es drei große Hürden, die Unternehmen vom Thema KI abhalten: mangelnde Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hohe Anschaffungskosten und zu wenig Wissen über die Möglichkeiten und Anwendungsfälle. Es brauche mehr Aufklärungsarbeit. "Das Thema muss auf die strategische Agenda von Unternehmen", sagte Sebastian Schlund, Leiter des Bereichs Advanced Industrial Management bei Fraunhofer.

Das größte Potenzial für KI-Anwendungen wird den Bereichen IT und Logistik attestiert. Für Kundendienst, Vertrieb und Montage sehen die Firmen dagegen weniger Zukunft für künstliche Intelligenz. Unternehmen erhoffen sich von der KI vor allem Verbesserungen bei der Qualität und Produktivität. Mit einer psychischen oder physischen Entlastung der Mitarbeiter rechnet kaum jemand.

In fünf Jahren

Der These, dass in rund fünf Jahren jedes Unternehmen in irgendeiner Form KI einsetzen wird, gewinnt Schlund nicht viel ab. Für Betriebe seien fünf Jahre ein relativ kurzer Zeitraum. Es sei auch nicht das Ziel und nicht sinnvoll, dass in jedem Unternehmensbereich KI verwendet wird – viel wichtiger sei, dass die Unternehmen jetzt eine Entscheidung fällen, KI in einem bestimmten Bereich einsetzen zu wollen oder nicht.

Auch im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit müsse jeder Betrieb genau abschätzen, inwieweit KI wirklich einen Mehrwert bringen könne. "KI um der KI willen ist sicher nicht die Lösung, die wir abgeleitet haben aus den Studienergebnissen."

Wertschöpfung messen

Bei einem derart komplexen Thema stellt sich die Frage, wie man hier überhaupt Wertschöpfung messen kann? Ein Blick nach Deutschland: Merle Uhl, Referentin für Künstliche Intelligenz und Digitalisierung beim Digitalverband Bitkom, sagt, das gehe meist über den Einzelfall. "Wenn eine KI genutzt wird, um in der Logistik optimale Fahrtrouten zu planen, dann wäre eine Messgröße die benötigte Zeit für Auslieferungen, Benzinverbrauch und Personaleinsatz". Schwieriger würde es, wenn darüber hinaus gesellschaftliche Auswirkungen – etwa durch einen verminderten Schadstoffausstoß – erfasst werden sollen.

Beispiele

Ein "Großer", der künftig mehr KI einsetzen möchte ist Varta. Bis 2030 investiert der Batteriehersteller am Standort Graz 33 Millionen Euro in die Batterieforschung und plant verstärkt, auf künstliche Intelligenz und neue Ansätze der Industrie 4.0 wie zum Beispiel den Digitalen Zwilling zuzugreifen, teilte die Industriegruppe Montana Tech Components rund um Mehrheitseigentümer Michael Tojner mit.

Im Jänner ließ der deutsche Technologiekonzern Bosch damit aufhorchen, dass er bis 2025 alle Produkte KI-tauglich ausrüsten, entwickeln oder herstellen wolle. Als konkretes Beispiel verwies Bosch auf das Sensorsystem Sound See, das seit Ende 2019 im Weltall unterwegs ist, um in der Raumstation ISS ungewöhnliche Geräusche herauszufiltern. Mithilfe von KI-Algorithmen werden die Geräusche analysiert, um herauszufinden, wann eine Wartung erforderlich ist. (and, 16.2.2022)