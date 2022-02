Mehrjährige strategische Partnerschaft, Rechte an HBO-Originals

RTL Deutschland und Warner Bros. Germany haben eine mehrjährige strategische Partnerschaft geschlossen. RTL erwirbt damit RTL Rechte an Filmen und Serien für sein Streamingangebot RTL+ inklusive HBO Max-Originals wie "Arrow" und "Pretty Little Liars".



Stephan Schäfer, Co-CEO RTL Deutschland: "Warner steht für bestes Entertainment aus Hollywood. Durch die Partnerschaft können wir unserem Publikum in den kommenden Jahren noch mehr hochwertige Filme und Serien anbieten – auf RTL+ ebenso wie im frei empfangbaren Fernsehen. Die Programminvestition markiert einen weiteren wichtigen Schritt, um RTL Deutschland zum führenden Entertainmentunternehmen über alle Mediengattungen auszubauen – mit positiver Unterhaltung und unabhängigem Journalismus. Und es stärkt RTL+ abermals. Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit Warner Bros." (red, 16.2.2022)