Was sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet hat, wurde beim Corona-Gipfel am Mittwoch bestätig: Zahlreiche Maßnahmen fallen im März.

Fast pünktlich zum zweiten Jahrestag der Corona-Pandemie – zumindest aus österreichsicher Sicht – sollen viele der Maßnahmen, die uns in dieser Zeit begleitet haben, aus dem Alltag verschwinden. Am 5. März sollen fast alle Regeln fallen: Die Nachtgastronomie öffnet, die Sperrstunde fällt, Besuche in Lokalen aller Art sowie Shopping sind ohne G-Nachweis wieder möglich. Lediglich in besonders "vulnerablen Settings" wird der grüne Pass kontrolliert: bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Besuchenden in Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern. An allen anderen Arbeitsplätzen fällt die 3G-Regel ebenfalls.

Ohne Einschränkungen bis spät in die Nacht feiern – das soll ab 5. März fast überall wieder möglich sein. Foto: TomasSimkus Getty Images/iStockphoto

Auch die Maske hat in vielen Bereichen ab diesem Zeitpunkt ausgedient. In Geschäften des täglichen Bedarfs – dazu zählen Supermärkte, Apotheken und Co –, in Öffis sowie in Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern gilt weiterhin die FFP2-Masken-Pflicht. Einzig Wien geht, wie schon viele Male in der Pandemie, einen etwas vorsichtigeren Weg. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) möchte die 2G-Regelung in der Gastronomie beibehalten. Die Nachtgastro wird zwar auch in Wien öffnen, allerdings unter der Voraussetzung von 2G oder 2G samt aktuellem Testergebnis. Auch bei der Maskenpflicht könnte Wien einen strengeren Weg gehen.

Freude oder Sorge?

Was für viele wie ein Frühjahrswunder erscheint und mit großer Freude und Erleichterung erwartet wird, ist für andere mit Vorsicht zu genießen. Zu oft wurden angekündigte Öffnungen im Lauf der Pandemie widerrufen. Auch die plötzlich doch sehr weitreichenden Lockerungen kommen für manche unerwartet und überraschend:

Dass nichts dagegen spricht, sich für das eigene Sicherheitsgefühl weiterhin an gewisse Maßnahmen zu halten, meint "Leuchtturm03":

