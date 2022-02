Die 2G-Regel in der Gastronomie wird über den 19. Februar hinaus fortgesetzt, auch für die Nachtgastronomie wird 2G oder 2G plus gelten

In Wien wird man auch nach dem 5. März zumindest mancherorts noch eine Impfung oder Genesung nachweisen müssen. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wien – Wien bleibt in Sachen Corona-Schutzmaßnahmen weiterhin vorsichtiger: Anders als von der Bundesregierung eine Stunde zuvor verkündet, fällt in der Bundeshauptstadt die 2G-Regel in der Gastronomie nicht mit dem 19. Februar. Und auch bei der Öffnung der Nachtgastronomie ab 5. März wird es in Wien Zutritt nur für Geimpfte und Genesene geben, gab Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch bekannt.

Ludwig plädierte in der Pressekonferenz auch ausführlich für die – von der Bundesregierung infrage gestellte – Beibehaltung der kostenlosen Tests. Er hoffe, die Bundesregierung dafür gewinnen zu können. Dabei habe sich das Wiener Testregime Alles gurgelt nicht nur gesundheitspolitisch, sondern auch volkswirtschaftlich sehr bewährt, unterstrich der Bürgermeister.

ORF

Wien kann Alles gurgelt nicht allein weiterführen

Sollte der Bund die Gratistests einstellen, würde dies auch das Aus für Alles gurgelt bedeuten, betonte Ludwig. Dass das Modell in Wien auf eigene Kosten weitergeführt wird, ist laut dem Bürgermeister nicht vorgesehen. Allein könne man es nicht weiterführen, man führe die Tests auch im Auftrag des Bundes durch, hob Ludwig hervor.

Ein weiterer Wiener Sonderweg steht auch in Sachen Handel bevor. Wien wird wohl auch nach dem 5. März noch eine FFP2-Masken-Tragepflicht im gesamten Einzelhandel verordnen, kündigte Ludwig an. Die Bundesregelung sieht dies nur für Bereiche wie Lebensmittelhandel oder für die Öffis vor. (APA, 16.2.2022)