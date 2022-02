Rote Krisenfeuerwehr: Sabine Engleitner-Neu, Michael Lindner und Florian Koppler. FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Linz – Nach den internen Querelen samt Demontage von Landesparteichefin Birgit Gerstorfer und Geschäftsführer Georg Brockmeyer hat sich das rote Personalkarussell in Oberösterreich schneller gedreht als erwartet. Am Mittwoch holte der geschäftsführende Landesvorsitzende Michael Lindner sein neues Führungsteam vor den Vorhang. Der Linzer Gemeinderat Florian Koppler wird mit 1. März neuer Landesgeschäftsführer. Als Vorsitzender der Sektion Franck viertel ist er dem gewichtigen Parteiflügel um den Linzer Bürgermeister Klaus Luger zuzurechnen.

Die Bestellung Kopplers sei aber nicht auf Empfehlung des Linzer Stadtoberhauptes passiert. Lindner: "Es war mein Vorschlag, der dann Dienstagabend im Präsidium einstimmig abgesegnet wurde." Sein Ziel sei es, die Sozialdemokratie in Oberösterreich neu aufzustellen: "Ich will einen neuen Boden legen." Jetzt ist der künftige Parteimanager Koppler zwar nicht Bodenleger, dürfte es aber als gelernter Großhandelskaufmann mit Schwerpunkt Eisenwaren durchaus gewohnt sein, hart anzupacken. Zudem absolvierte der 38-Jährige nach der Abendmatura ein Bachelorstudium der Wirtschaftswissenschaften und ein Masterstudium in Politischer Kommunikation und war zuletzt bei der E-Partizipation-Plattform Linzer Innovationshauptplatz beschäftigt.

Häfen-Erfahrung

Und Koppler ist mit der SPÖ groß geworden: ab dem zwölften Lebensjahr Teil der Sozialistischen Jugend, mit 18 Gemeinderat in Tragwein, Landessekretär der SJ, seit 2021 roter Gemeinderat in Linz.

Das Rüstzeug für eine neue Härte in der Partei bringt wohl auch die künftige Klubvorsitzende Sabine Engleitner-Neu mit sich. Im Brotberuf leitet die 54-jährige Landtagsabgeordnete und Doppelakademikerin nämlich den Sozialen Dienst in der Justizanstalt Garsten. Die stellvertretende Landesfrauenvorsitzende wird ihre Funktion allerdings erst übernehmen, wenn Lindner seine Vorgängerin Birgit Gerstorfer als Landesrat beerbt hat.

Gerstorfer und ihr Geschäftsführer mussten Anfang Februar gehen. Der Wechsel an der Spitze der Landes-SPÖ erfolgte zwar nicht unbedingt überraschend, wurde aber durch eine missglückte und offenbar nicht abgesprochene Impfkampagne entsprechend beschleunigt. (Markus Rohrhofer; 16. 02. 2022)