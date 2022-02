Aruwin Salehhuddin auf dem Weg zur malaysischen Sportgeschichte.

Ich bin ganz aufgeregt, denn ich wollte schon immer eine Anekdote aus einem Skilift erzählen. Heute ist es so weit. Bis zum Zielbereich der Technikrennen bei den Olympischen Winterspielen von Peking braucht es Fahrten in drei Seilbahnen. Ich teilte mir eine Gondel mit Sal. Er ist Trainer des malaysischen Olympia-Teams, das aus einer Skirennläuferin und einem Skirennläufer besteht. Er erzählte, dass er auf der Piste stehen werde, um seinen Athleten zu filmen. In Hintertux haben sie sich auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Das Ziel für den Slalom: Durchkommen, dabei sein, genießen.

Der Malaysier Jeffrey Webb ging im Slalom am Mittwoch mit Startnummer 76 ins Rennen. Er schied leider aus. Sein Highlight bleibt die Eröffnungsfeier, bei der er gemeinsam mit der 17 Jahre alten Aruwin Salehhuddin die Fahne trug. Ich suche Salehhuddin im Internet, und finde ein herziges Foto von ihr und Sal. Es stellt sich heraus: Er ist ihr Vater, der Spitzname ergibt natürlich Sinn. Sal war selbst einmal Olympiateilnehmer, allerdings im Sommer. Bei den Spielen 1996 in Atlanta fuhr er im Wildwasserkajak und belegte in der Kategorie K-1 den 43. Platz.

Aruwin Salehhuddin hatte schon in der Vorwoche ihren Olympia-Auftritt. Sie wurde 38. Im Riesenslalom. Das war das beste Ergebnis für Malaysia bei Winterspielen überhaupt. Sie hat China schon wieder verlassen. Derzeit bereitet sie sich auf die Juniorinnen-Weltmeisterschaft vor, die im März in Panorama, Kanada, stattfindet. Ihren 18. Geburtstag am Montag feierte sie ohne ihren Vater. Hat mir alles ihr Trainer im Lift erzählt. (Lukas Zahrer, 16.2.2022)