19.40 REPORTAGE

Re: Die Thunfischer von Andalusien – Eine Algenplage bedroht das Mittelmeer

Statt Fisch ziehen die Fischer in Südspanien Pflanzen aus ihren Netzen. Es ist die asiatische Braunalge, die sich immer weiter verbreitet. Hunderten Fischern droht der Ruin. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Das Geheimnis unseres Schlafs Was bedeutet guter Schlaf? Wissenschafterinnen und Experten blicken immer tiefer in das schlafende Gehirn und entdecken, wie leistungsfördernd der Schlaf sein kann. Bis 21.00, 3sat

20.15 SURF-BOYS

Gefährliche Brandung (Point Break, USA/J 1991, Kathryn Bigelow) Hinter Masken von früheren US-Präsidenten verübt eine Bande Banküberfälle an der Küste von Los Angeles. Die Spur führt in die Surferszene. Action, perfekt von der großen US-Regisseurin Kathryn Bigelow in Szene gesetzt. Mit Patrick Swayze und Keanu Reeves. Bis 22.45, Puls 4

20.15 SCIFI-SAGA

Star Wars: Das Erwachen der Macht (Star Wars: The Force Awakens, USA 2015, J. J. Abrams) Die siebte Episode der Star-Wars-Filmreihe spielt 30 Jahre nach dem Zusammenbruch des galaktischen Imperiums. Luke Skywalker ist verschwunden. In seiner Abwesenheit haben sich die Überreste des Imperiums unter der Führung des Anführers Snoke (Andy Serkis) neu zur Ersten Ordnung formiert, die die Galaxis terrorisiert und die Neue Republik bekämpft. Bis 23.00, Vox

20.15 MINISERIE

Algiers Confidential – Ein paar Tage Licht (1–4/4) In Algerien wird ein Manager eines deutschen Rüstungskonzerns entführt, ein Wachmann wird dabei brutal ermordet. Verdächtigt wird Al-Qaida, doch der BKA-Mann Ralf Eley ist skeptisch, zu viele Ungereimtheiten tun sich auf. Wer will warum die Wahrheit vertuschen? Adaption des Romans von Oliver Bottini. Bis 00.30, Arte

Terror, Korruption und Liebe im Vierteiler "Algiers Confidential" mitKen Duken (rechts)_und Bernard Verley, 20.15 Uhr, Arte. Foto: Sife Elamine / Watch Next Media

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Betongold an der Piste Damit der Weg ins Skigebiet oder auf die Alm so kurz wie möglich ist, entstehen gerade unzählige Chaletdörfer auf Österreichs Bergen. Eine Reportage über neue Projekte in Kärnten und Oberösterreich. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Politik live: Zwischen Pflicht und Freiheit – Wie sehr bestimmt Corona künftig unseren Alltag? Zu Gast bei Reiner Reitsamer sind dazu unter anderem Josef Smolle (ÖVP), Ralph Schallmeiner (Die Grünen), Gerhard Kaniak (FPÖ) und Gerald Loacker (Neos). Bis 21.55, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco Russisches Gas: Wie abhängig ist Österreich? / Straftat Ökozid: Die EU will härter gegen Umweltkriminalität vorgehen. / Warum der Finanzminister auf Bagatellabgaben nicht verzichten will. Bis 23.00, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind heute Millionenshow-Moderator Armin Assinger, Wissenschafter Peter Klimek und Schauspielerin Paula Nocker. Bis 0.05, ORF 2