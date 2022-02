Der einstige grüne Planungssprecher Christoph Chorherr ist gemeinsam mit neun anderen Personen angeklagt. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hat den Einspruch eines Verbandes gegen die Anklage im Verfahren zur Causa Chorherr abgewiesen. Damit kann die Hauptverhandlung vor einem Schöffensenat des Landesgerichts für Strafsachen Wien beginnen. Ein Termin dafür steht noch nicht fest, so das OLG in einer Aussendung – ohne konkret die Namen der Angeklagten zu nennen. In der Causa geht es um Spenden an einen Verein rund um den ehemaligen grünen Gemeinderat Christoph Chorherr.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft den Spendern aus Immo- und Baubranche Bestechung und Chorherr Bestechlichkeit beziehungsweise Amtsmissbrauch vor. Die Angeklagten bestreiten das, es gilt die Unschuldsvermutung.

Chorherr soll Spenden gefordert haben

Zusammengefasst wird Chorherr vorgeworfen, er habe für die Einflussnahme auf das Zustandekommen von diversen Immobilienprojekten in Wien und das Herbeiführen der jeweiligen Beschlussfassung über diese Projekte im Gemeinderat Spenden an den Verein S2Arch gefordert, angenommen oder sich versprechen lassen. Die weiteren Angeklagten, darunter der Immobilieninvestor René Benko sowie die Unternehmer Erwin Soravia und Michael Tojner, sollen diese Vereinsspenden geleistet haben.

Außerdem wurde gegen 21 Verbände ein Antrag auf Verhängung einer Geldbuße nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz eingebracht – darunter eine Projektgesellschaft der Erste Group, die 2018 gekauft wurde und der ein Gebäude in Wien-Donaustadt gehört. Sie brachte gegen die Anklage vor, dass die ihr von der WKStA zugerechneten Geldflüsse noch vor ihrer Gründung geflossen sind, und zwar durch den späteren Gründer der Gesellschaft. Dieser Einspruch wurde nun abgewiesen, alle anderen Angeklagten beziehungsweise Verbände hatten die Anklage nicht beeinsprucht. (APA, 16.2.2022)