Fiskalratspräsident Christoph Badelt warnt im Gastkommentar vor Ad-hoc-Geldverteilungsaktionen. Diese würden auch nicht zur Lösung von Strukturproblemen beitragen.



Geld der öffentlichen Hand per Gießkanne zu verteilen ist keine gute Idee, auch nicht in einer Pandemie. Im Sinne der Staatsfinanzen braucht es Strategien und Konzepte. Foto: dpa / David Ebener

Die Regierung ist davon abgekommen, eine Impflotterie abzuhalten oder gar eine allgemeine Impfprämie auszuschütten. Aus ökonomischer Sicht ist dieser Verzicht vernünftig, auch wenn er offensichtlich eher technischen Problemen als einer tieferen Einsicht geschuldet ist. Denn die Maßnahme wäre sehr teuer gewesen: Die Prämie hätte bis zu drei Milliarden Euro kosten können, die Lotterie zwar deutlich weniger, aber immer noch genug. Vor allem aber sind Maßnahmen wie diese eine klassische "Gießkannenpolitik": Viele Menschen hätten Geld oder Geldeswert bekommen, ohne es zu brauchen – und die Anreize zum Impfen wären auch bescheiden gewesen. Genauso sollte man mit öffentlichen Geldern nicht umgehen.

Und jetzt: Der Bundeskanzler kündigt an, man werde das Geld, das für die Lotterie vorgesehen war, anderwärtig verteilen, zum Beispiel an Menschen, die in der Corona-Pandemie besonders gefordert waren. Nun wird niemand bestreiten wollen, dass es Bevölkerungsgruppen gab und gibt, wie zum Beispiel Pflegepersonal und Ärzte, die bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit – und darüber hinaus – gearbeitet haben. Die also Belohnungen verdienen.

"Wir sollten wieder zu einer langfristig orientierten Finanzpolitik zurückkehren."

Trotzdem ist der von der Regierung angekündigte Ansatz nicht gut; er lautet etwa: "Wir haben sehr viel Geld für Corona reserviert (Geld, das wir eigentlich nicht haben, weil wir dafür Schulden aufnehmen müssen); und wenn wir jetzt die eine Maßnahme nicht ergreifen, werden wir das Geld eben anders verteilen." Hier wird der Teufel durch den Beelzebub ausgetrieben. Wir brauchen nämlich keine Geldverteilungsaktionen, sondern eine langfristig sinnvolle Strategie zur Schwerpunktsetzung bei öffentlichen Ausgaben und ein Konzept, um die Staatsfinanzen wieder in Ordnung zu bringen.

Sinnvolle Reformen

Der Fiskalrat hat ein klares Bild von der Entwicklung der Staatsfinanzen nach Corona gezeichnet: Der Wirtschaftsaufschwung kann bis etwa 2024 das Budgetdefizit abbauen, wenn keine Ausgabensteigerungen oder Steuersenkungen beschlossen werden, die nicht schon im Budget eingepreist sind. Und auch die gegenüber der Vorpandemiezeit höhere Staatsverschuldung könnte bis 2025 wieder auf unter 70 Prozent abgetragen werden.

Zusätzliche Ausgaben verschieben die denkbare Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach hinten. Das ist keine Dramatik, wenn diese Ausgaben in den Dienst von notwendigen und auch langfristig sinnvollen Reformen gestellt werden. Das sollte die Regierung bedenken, wenn sie meint, jetzt rasch einen größeren Geldbetrag unters Volk werfen zu können. Wir werden dieses Geld für andere Zwecke dringender brauchen. Ein paar Beispiele gefällig?

Bildung: Ein viel zu großer Teil der Pflichtschulabsolventinnen und -absolventen verfehlt die Bildungsziele, kann also nicht ausreichend schreiben, lesen und rechnen, um eine Berufsausbildung beginnen zu können. Dies trifft vor allem Kinder aus bildungsfernen Schichten, oft mit Migrationshintergrund. Und genau diese Kinder haben am meisten unter dem Distanzunterricht in Corona-Zeiten gelitten. Die Pandemie hat ein bereits vorher bestehendes Problem verstärkt. Es braucht viel mehr Initiativen, um diesen Kindern wieder auf die Sprünge zu helfen, damit sie im Unterricht wieder mitkommen.

Abgesehen vom Corona-Effekt braucht es generell mehr Geld und Personal, damit Kinder ab dem Vorschulalter in ihrem Lernverhalten unterstützt werden. Wenn wir hier nicht massiv eingreifen, fehlen später nicht nur die Fachkräfte am Arbeitsmarkt; wir schaffen auch die sozialen Probleme der nächsten Jahrzehnte. Darüber hinaus gibt es noch jede Menge andere Themen im Schulbereich, die viel zu langsame Digitalisierung vieler Schulen etwa.

Pflege: Wir warten schon seit Jahren auf eine Reform des Pflegesystems. Diese ist aufgrund der Kompetenzverstrickungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden nicht einfach. Schlagwort: einheitliche Qualitätsstandards. Mehr Geld wird auf jeden Fall nötig sein, weil die Zahl der pflegebedürftigen Menschen steigt und die euphemistisch "familiäre Pflege" genannte Gratisarbeit der Frauen langfristig weniger wird. Der Schlüssel zur Problemlösung ist, mehr Personal für Pflege zu finden. Da gibt es verschiedene Ansätze; jedenfalls sind die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte so zu verbessern, dass sie nicht frühzeitig aus dem Job fliehen, weil sie es nicht mehr schaffen, weiterzuarbeiten. Mit und ohne Corona.

Schulden abbauen

Die Liste der Beispiele ließe sich noch weiter verlängern: Umweltinvestitionen, Digitalisierung, Stärkung des Wirtschaftsstandorts, soziale Probleme (Inflationsausgleich für benachteiligte Schichten, Mindestsicherung) harren einer Finanzierung. Die Vorsorge für kommende Wirtschaftskrisen erfordert einen Abbau der Verschuldung. Wir sollten wieder zu einer langfristig orientierten Finanzpolitik zurückkehren. Dazu brauchen wir eine ausführliche gesellschaftspolitische Diskussion nötiger Schwerpunkte. Ad-hoc-Geldverteilungsaktionen tragen in keinem Fall zur Lösung der Strukturprobleme bei. (Christoph Badelt, 17.2.2022)