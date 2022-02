In dieser Galerie: 2 Bilder Sorgt für Proteste in der Bevölkerung: Bergresort Hauser Kaibling in der Nähe von Schladming. Foto: ORF Thema in der Sendung sind auch die Mobilehomes in Leutasch am Seefelder Plateau. Foto: ORF

Den versprochenen E-Porsche gibt es jetzt nicht mehr als Zuckerl dazu. Und auch sonst läuft es nicht ganz rund beim Projekt Six Senses Kitzbühel Alps im Oberpinzgau in der Nähe von Kitzbühel. Schon 2018 war die ORF-Reporterin Nora Zoglauer für den Schauplatz am Pass Thurn unterwegs, geplant ist ein Hotelareal mit 77 Zimmern, 45 Apartments und 13 Chalets.

Rund 180 Millionen Euro soll dieses Luxusressort kosten, rechnet Zoglauer in Betongold an den Pisten, Donnerstag, 21.05 Uhr in ORF 2, vor, ein Chalet ist für rund fünf Millionen Euro zu haben. Immer wieder gibt es Protestaktionen der Bevölkerung gegen dieses Projekt, geplant war die Eröffnung für 2021.

Doch daraus wurde nichts, der Bau stockte lange. Jetzt sei der Start für 2024 anvisiert. "Zerstörung ist Zerstörung", sagt ein Anrainer, "der Boden hier ist dann kaputt." Der Protest geht weiter, auch weil sich neben der Baustelle das Naturschutzgebiet Wasenmoos befindet. Aber auch, weil durch solche Projekte die Immobilienpreise immer weiter nach oben getrieben werden und so leistbarer Wohnraum für die Bevölkerung immer knapper wird.

Seit Jahren dokumentiert Zoglauer solche umstrittenen Investorenprojekte für den ORF-"Schauplatz", spricht mit Anrainerinnen und Nachbarn, konfrontiert die betroffenen Bürgermeister, befragt Projekt-Verantwortliche. Und sie thematisiert vor allem immer wieder, wie gesetzliche Zweitwohnsitz-Regelungen durch solche Immobiliendeals umgangen werden.

"Herrschende Systeme abgewählt"

"Durch die vielen Sendungen ist das Thema auch mehr in den politischen Fokus gelangt. Viele Gemeinderatswahlen in letzter Zeit wurden vom Thema Betongold dominiert", sagt Zoglauer dem STANDARD. "Jahrzehntelang herrschende Systeme wurden abgewählt. Und regelmäßig bekommen wir Interviewabsagen von Bürgermeistern oder Bauunternehmern. Daran merkt man, wie brisant dieses Thema ist. Menschen in ganz Österreich, die diese Bauwut nicht mehr akzeptieren wollen, haben angefangen, sich zu vernetzen, auch über die Landesgrenzen hinweg. Es sind viele regionale Bürgerbewegungen entstanden." Zwar hätten viele erkannt, "dass das Thema Bodenverbrauch eines der aktuell brennendsten Themen ist". Zoglauer: "Leider ist den meisten Politiker:innen dieses Thema ziemlich egal. Oder sie wollen es nicht angreifen. Es gibt zwar für Österreich einen engagierten Plan den derzeitigen Flächenfraß von 11,5 Hektar pro Tag auf 2,5 Hektar pro Tag bis zum Jahr 2030 zu reduzieren. Gesetze dafür aber gibt es nicht."

Für ihre aktuelle Sendung war Zoglauer unter anderem auch in Kitzbühel unterwegs, dort, wo auf der Sonnenseite die Wohlhabenden ihre rustikalen Häuser errichten, die viele Wochen im Jahr unbewohnt scheinen. Den Einheimischen bleibt die sogenannte Schattseite.

Kräftig gebaut wird auch im steirischen Schladming, vieles sei intransparent abgelaufen, erzählen Bewohner. Diese Bauprojekte seien vom früheren ÖVP-Bürgermeister Jürgen Winter genehmigt worden, bei der letzten Gemeinderatswahl wurde die ÖVP abgewählt.

"In der Vergangenheit wurde viel zu viel gewidmet, kritisiert der neue Bürgermeister Hermann Trinker. Allein dieses Jahr sollen dort weitere 400 Apartments entstehen, rechnet Nora Zoglauer in der Sendung vor.

Im kleinen Dorf Weerberg im Tiroler Bezirk Schwaz hatte der Widerstand der Bevölkerung gegen ein Hotelgroßprojekt Erfolg. Vor kurzem hat der Investor seine Hotelpläne zurückgezogen. (Astrid Ebenführer, 17.2.2022)