In dieser Galerie: 2 Bilder Johannes Strolz gewann Olympia-Silber im Slalom. Zuvor holte er Gold in der Kombination – eine Disziplin, die seit über zwei Jahren nicht mehr im Weltcup ausgetragen wurde. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER Mikaela Shiffrin ist eine Allrounderin: Sie gewann in jeder Disziplin mindestens ein Weltcup-Rennen. Foto: REUTERS/Christian Hartmann

Ein Slalomkurs wird gar nicht gesetzt oder gesteckt, obwohl das häufig behauptet wird. Die Kippstangen werden ja vielmehr in die Piste geschraubt. Jedenfalls wird am Slalom nicht gesägt, dazu gibt es auch keinen Grund.

Unter den aktuell sechs Disziplinen im alpinen Skilauf ist der Slalom vermutlich die spannendste. Im Olympiarennen am Mittwoch lagen die besten drei zur Halbzeit innerhalb von sechs Hundertsteln, die ersten Zwölf innerhalb einer ganzen Sekunde. Erst durch den Traumlauf von Clément Noël im zweiten Durchgang klaffte eine Lücke. Der Franzose holte Gold vor Kombinations-Olympiasieger Johannes Strolz (+0,61 Sekunden) und Sebastian Foss-Solevåg (+0,70). Und in der Olympia-Entscheidung bei den Frauen am vergangenen Mittwoch war der Rückstand der Deutschen Lena Dürr, 0,19 Sekunden, zu viel für eine Medaille.

Zwei Ski-Alpin-Rennen stehen bei diesen Olympischen Spielen noch aus, sie sind beide umstritten. In der Nacht auf Donnerstag findet die Kombination der Frauen statt, ein Wettkampf bestehend aus einem Abfahrtslauf (3.30 Uhr/MESZ) und einem Slalomdurchgang (7.30 /MESZ). Gerade einmal 26 Läuferinnen haben für das Rennen gemeldet. Am vergangenen Donnerstag kombinierten 27 Männer.

Riesen- und Slalom

"Die jetzige Kombination ist gestorben, die ist weg", sagt Ex-Skiverbandspräsident Peter Schröcksnadel dem STANDARD. Was der 80-Jährige sagt, hat freilich Gewicht. Schröcksnadel ist Vizepräsident des Weltverbands Fis. Dort sitzt er außerdem der sogenannten "Alpine Future Vision Group" vor, die sich Gedanken über die Zukunft des Sports machen soll und an innovativen Formaten arbeitet.

Schröcksnadel kann sich aber dennoch einen Verbleib der Kombination im Weltcup vorstellen – eine Grundvoraussetzung, um die Disziplin im Olympiaprogramm zu halten. Schröcksnadel hat einen Vorschlag: "Man könnte ja zum Beispiel auch Slalom und Riesenslalom kombinieren."

Das würde einmal mehr technikaffine Läuferinnen und Läufer bevorzugen, ein Problem, das im Weltcup schon länger besteht. Auf Speeddisziplinen spezialisierte Aktive hätten dann aufgrund eines Ungleichgewichts im Rennkalender einen Nachteil im Kampf um den Gesamtweltcup.

Spezialisierung

Was für Schröcksnadels Idee spricht: In den vergangenen Jahren kam es vor allem bei den Männern zu einer Spezialisierung auf einzelne Disziplinen. Klassische Allrounder, die in jeder Disziplin an den Start gehen, gibt es nicht mehr. Daher haben in Kombinationsrennen häufig auch nur eine Handvoll Läufer realistische Chancen auf einen Podestplatz.

Die Klassiker von Wengen und Kitzbühel sowie Auftritte von Sofia Goggia und Co bringen verglichen mit anderen Disziplinen hohe Einschaltquoten. Dennoch ist auch die Zukunft der Abfahrt nicht gesichert.

Sie sind am aufwendigsten, die Pistenpräparierung am teuersten. Auch deshalb, weil aus Sicherheitsgründen Trainingsfahrten vorgeschrieben sind. Wird es daher in Zukunft Sprintabfahrten mit zwei Durchgängen geben?

"Der Skisport muss attraktiv bleiben", sagt Schröcksnadel. Wenn die Abfahrt als "alpine Königsdisziplin" wegfiele, wäre das ein großes Manko. Schröcksnadel: "Dann können wir den Skisport gleich ganz weglassen." Er werde dafür kämpfen, dass die Abfahrt immer olympisch bleibt. Denn: "Über den Franz Klammer wird heute immer noch geredet."

Wenn über Parallelrennen geredet wird, dann selten ekstatisch. Katharina Liensberger und Katharina Truppe bleiben nach ihrem letzten Einzelrennenn noch zehn Tage länger in China, um am Teambewerb am Samstag teilzunehmen. Anders ist das bei Manuel Feller, der beste Techniker der laufenden Saison reist nach seinem Ausfall im Slalom zurück nach Österreich.

Frau und Mann

Schröcksnadel sieht die Zukunft des Teambewerbs gesichert. "Allein schon, weil er ein Mixed-Bewerb ist", sagt er, denn solche gemischten Teamwettkämpfe seien "olympisch erwünscht".

Mit Ausnahme von Eishockey und Bobsport gibt es in jeder olympischen Wintersportart eine Medaillenentscheidung in einem Mixed-Bewerb. Die einzige rein männliche Veranstaltung ist noch die nordische Kombination. (Lukas Zahrer aus Yanqing, Fritz Neumann, 16.2.2022)

