Außenminister stattete seiner neuen Amtskollegin Annalena Baerbock in Berlin einen Antrittsbesuch ab

Außenminister Schallenberg in Berlin. Foto: APA/BMEIA/MICHAEL GRUBER

"Lieber Andreas!" – So begrüßte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Donnerstag ihren österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg (ÖVP), korrigierte sich aber gleich: "Lieber Alexander!"

Man muss sich noch näher kennenlernen, es war schließlich das erste bilaterale Zusammentreffen in Berlin. Überlagert wurde es natürlich vom russisch-ukrainischen Konflikt, zu dem sich Schallenberg vorsichtig optimistisch und dennoch skeptisch äußerte. Einerseits würden die russischen Manöver zurückgefahren, andererseits gebe es die Forderung der Duma, die Unabhängigkeit der Separatistengebiete in der Ostukraine offiziell anerkennen.

"Wir müssen sehr vorsichtig sein", sagte er und dankte Baerbock dafür, dass sie sich, gemeinsam mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz (SPD), für die Wiederbelebung des Normandie-Formats einsetzte, also für Gespräche zwischen Russland, Deutschland, Frankreich und der Ukraine.

Einiger Westen

"Jedes Gespräch ist wichtig", erklärte Schallenberg und betonte, es gebe zwischen Deutschland und Österreich einen "Paarlauf". Beide wollten eine "europäische Einigkeit herstellen", was auch gut gelinge. Denn, so Schallenberg: "Putin hat es geschafft, dass der Westen geeint ist wie noch selten." Schallenberg sagte erneut, dass die Gaspipeline Nord Stream 2 im Falle einer militärischen Aggression Russlands nicht in Betrieb gehen werde. Es sei dann "undenkbar, dass die Betriebsgenehmigung erfolgt".

Österreich sei zu Sanktionen bereit, die "nicht als Bumerang auf uns zurückfallen", da Österreich sowohl in der Ukraine als auch in Russland wirtschaftlich aktiv sei. Baerbock stellte mit Blick auf Russland klar: "Wir werden genau beobachten, ob den Ankündigungen konkrete Taten folgen. Es ist an Russland, zu deeskalieren."

Skifahren in Österreich

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Österreich beschrieb sie als "wirklich starke Freundschaft". Sie freue sich, wenn sie wieder zum Skifahren nach Österreich kommen könne. Zudem lobte die Ministerin das Nachtzugangebot der ÖBB, das sie selbst öfter nütze.

Damit es mit dem deutsch-österreichischen Verständnis weiterhin klappt, übergab Schallenberg seiner neuen Amtskollegin ein deutsch-österreichisches Wörterbuch. Er hatte Baerbock auch noch ein anderes Geschenk mitgebracht: einen Fanschal von Werder Bremen mit der Unterschrift des Österreichers Andi-Herzog, der für den Bundesligisten gespielt hatte. Schallenberg traf sich in Berlin auch mit Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), um mit ihm über den Transitverkehr zu sprechen. Dass durch Tirol der meiste Transitverkehr im Alpenraum verlaufe, nannte er eine "offene Wunde", eine "tickende Zeitbombe". (Birgit Baumann aus Berlin, 16.2.2022)