Das Raumflugzeug hat 17 Fenster für einen guten Blick in den Weltraum bzw. auf die Erde. Foto: Virgin Galactic

Das Weltraumunternehmen Virgin Galactic hat am Mittwoch den Ticketverkauf für seine Weltraumflüge freigegeben. Für den 1,5-Stunden-Flug, bei dem man zumindest einige Minuten Schwerelosigkeit erleben kann, muss man allerdings tief in die Tasche greifen. 450.000 Dollar (knapp 400.000 Euro) kostet der Spaß, allein die Anzahlung schlägt mit 150.000 Dollar zu Buche. Auch diese will gut überlegt sein – 25.000 Dollar bekommt man nicht mehr zurück, auch wenn man den Flug dann nicht antreten will.

1.000 Interessierte will man bis zum Start des Programms in einigen Monaten gewinnen, teilte das von Milliardär Richard Branson gegründete Unternehmen mit. An der US-Börse wurde die Ankündigung mit Begeisterung aufgenommen. Die Aktie schoss zwischenzeitlich um über 30 Prozent in die Höhe. Im Jahresschnitt hilft das Anlegern allerdings nur bedingt. Seit Februar 2021 hat das Wertpapier satte 80 Prozent seines Werts eingebüßt.

17 Fenster für Blick ins All

Der Ankündigung zufolge sind in dem Preis mehrere Tage Vorbereitung inkludiert, um schließlich die Erde von Bord der flugzeugähnlichen Virgin-Galactic-Kapsel aus genießen zu können. Die Kapsel selbst, die im Inneren ebenfalls an ein futuristisches Frachtflugzeug mit Passagiersitzen erinnert, ist mit 17 Fenstern ausgestattet, die einen guten Blick in den Weltraum bzw. auf die Erde erlauben sollen. Branson selbst hat bereits im Juli erfolgreich einen Flug an die Grenze zum All bestritten.

Virgin Galactic ist nicht die einzige Firma, die mit dem Weltraumtourismus Geld machen will. Auch Amazon-Gründer Jeff Bezos und sein Unternehmen Blue Origin schickten bereits mehrere Passagiere ins All. Die Nachfrage nach Tickets für weitere Flüge sei hoch. Mit Elon Musk entsendete noch ein weiterer Milliardär mit eigener Raumfahrtfirma Touristen ins All. Seine vier Passagiere – keiner von ihnen ausgebildete Astronauten – verbrachten vergangenes Jahr mehrere Tage im All und umkreisten an Bord eines "Crew Dragon" etliche Male die Erde. (red, 16.2.2022)