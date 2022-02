Aus Moskau kamen auch am Mittwoch Signale zur Verhandlungsbereitschaft. Nato und USA zeigten sich skeptisch, am Donnerstag beraten die EU-Staats- und -Regierungschefs

Ein auf Frieden hoffendes Graffito von Straßenkünstlerin Laika nahe der russischen und der ukrainischen Botschaft in Rom. Ob eine Eskalation nun aber tatsächlich abgewendet ist, bleibt vorerst offen. Foto: EPA/Massimo Percossi

Nach ersten Anzeichen der Entspannung in den vergangenen Tagen zeichnet sich im Konflikt zwischen dem Westen und Russland derzeit kein eindeutiges Bild ab. Die USA und die Nato sehen die Kriegsgefahr noch nicht gebannt, Moskau wiederholt, dass kein Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine geplant ist. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten in dem Konflikt.

Frage: Was ist an der russisch-ukrainischen Grenze gerade los?

Antwort: Russland hat in den vergangenen Monaten nahe der Ukraine mehr als 100.000 Soldaten zusammengezogen, was die Angst vor einem möglichen Einmarsch in das Nachbarland schürt. Moskau hat jegliche Angriffspläne immer wieder zurückgewiesen.

Frage: Woher kommen die Warnungen vor einem Angriff?

Antwort: Vor allem die USA und Großbritannien haben immer wieder vor einer russischen Invasion gewarnt und sich dabei auf Geheimdienstinformationen berufen. Washington setzte die Geheimhaltungsstufe einiger Informationen herunter und ging mit Erkenntnissen auch immer wieder an die Öffentlichkeit, etwa in Bezug auf russische Sabotage-Teams, die die Ukraine bereits infiltriert haben sollen. Unter falscher Flagge sollen sie Angriffe des ukrainischen Militärs vorgeben, um Vorwände für eine russische Invasion zu liefern, so die Annahme Washingtons. Der Mittwoch dieser Woche wurde auch als mögliches Invasionsdatum genannt.

Frage: Wieso gehen vor allem die USA so offen mit Geheimdienstinformationen um?

Antwort: Das Vorgehen wird als mögliche Taktik gesehen, um vor Gesprächen mit dem Kremlchef Wladimir Putin den Druck zu erhöhen. Sanktionsmaßnahmen unter den westlichen Verbündeten können in der Alarmstimmung wohl auch schneller abgestimmt werden.

Frage: Hat Russland nicht zuletzt angekündigt, Truppen abzuziehen?

Antwort: In dieser Woche gab es tatsächlich Zeichen der Entspannung: Am Montag sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu, dass sich einige der größeren Manöver dem Ende näherten. Am Dienstag hieß es, einige der Soldaten an der Grenze zur Ukraine würden sich zurückziehen. Am Mittwoch folgte die Ansage, dass das Militärmanöver auf der Halbinsel Krim beendet sei. Putin betonte am Mittwoch – ebenso wie zuvor schon Außenminister Sergej Lawrow – die Bereitschaft Moskaus zu Verhandlungen.

Frage: Ist die Krise damit vorbei?

Antwort: Zwar gibt es Bilder, die zeigen, dass russische Truppen verladen werden und Schützenpanzer per Bahn von der Krim runtergefahren werden, doch USA und Nato äußerten sich skeptisch. "Bisher haben wir vor Ort keine Deeskalation gesehen. Im Gegenteil: Russland scheint den Militäraufmarsch fortzusetzen", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch. Selbst wenn Militär abgezogen werde: Sollte Kriegsgerät zurückgelassen werden, könnten die Truppen schnell wieder zurückkehren und einsatzfähig sein, warnte Stoltenberg. Am Donnerstag beraten die EU-Staats- und Regierungschefs.

Frage: Was hat es mit den jüngsten Cyberattacken auf sich?

Antwort: Cyberattacken sind seit längerem Teil einer hybriden Kriegsführung. Durch den Angriff am Dienstag sind Server staatlicher Einrichtungen und Banken ausgefallen. Schwer betroffen ist vor allem das ukrainische Verteidigungsministerium. Die "üblichen Verdächtigen" wurden natürlich in Moskau ausfindig gemacht. Sowohl Kiew als auch Washington beschuldigen Hacker, im Auftrag des Kreml gehandelt zu haben. Moskau weist die Vorwürfe zurück. In der jetzigen Lage ist Russland aber Hauptprofiteur einer solchen Attacke: Einerseits wäre das eine Demonstration der Stärke, andererseits auch die Möglichkeit, Schwächen beim Nachbarn auszuspionieren.

Frage: Welche Befürchtungen Russlands stecken hinter dem Konflikt?

Antwort: Seit dem Ende der Sowjetunion sieht sich Moskau einer in Richtung Osten vergrößerten Nato gegenüber. Die Beitrittsversprechen 2008 an die Ukraine und Georgien werden in Russland als Provokation verstanden. Moskau verlangte nun in einem Forderungskatalog an die USA und die Nato juristisch verbindliche Garantien für Russlands Sicherheit. Dazu gehören ein Verzicht auf die Aufnahme der Ukraine in die Nato und ein Verzicht auf die Stationierung von Waffensystemen vor Russlands Grenzen. Im Westen pocht man allerdings darauf, dass jeder Staat das Recht auf Selbstbestimmung habe.

Frage: Welche Rolle spielen die ukrainischen Separatistenrepubliken Donezker und Luhansker Volksrepublik (DVR und LVR) im Konflikt?

Antwort: Eine zentrale. Beides sind Gebilde, die von Moskau geschaffen wurden. Auch zentrale Figuren der Separatistenführung waren zunächst Russen. Moskau selbst beansprucht die Rolle einer Schutzmacht über beide Republiken, auch wenn es im Donbass-Konflikt selbst nach außen hin den Vermittler spielt und Putin am Mittwoch auch offiziell der Forderung des Parlaments eine Absage erteilte, die Gebiete anzuerkennen. DVR und LVR sind Vehikel, um Moskaus Anspruch auf eine Mitbestimmung in der ukrainischen Politik zu gewährleisten. Die Forderung nach einer Autonomie der Regionen, die selbst ihre wirtschaftliche als auch ihre außenpolitische Ausrichtung bestimmen sollen, dient vor allem dazu, der Ukraine den Weg in die EU und die Nato zu versperren. (André Ballin aus Moskau, Noura Maan, 16.2.2022)