Ja, die Rodler! Von den Skispringern ganz zu schweigen! Und erst die Alpinen! Erfolgsgeschichten, wo man hinschaut. Und doch – das österreichische Nonplusultra bei den Winterspielen in Peking liefert, aus heutiger Sicht, der schöne Snowboard-Sport. Dreimal Gold, da geht nichts drüber. Zuletzt verteidigte Anna Gasser ihren Big-Air-Titel, zuvor hatten Alessandro Hämmerle im Snowboard-Cross und Benjamin Karl im Parallel-Riesenslalom triumphiert. Man könnte meinen, alles wäre eitel Wonne, doch davon ist das Snowboarden weit entfernt. Vor allem im Alpinbereich sind die Probleme unübersehbar. Erfolge hin, Erfolge her.

ASA (Austrian Snowboard Association) gegen ÖSV (Österreichischer Skiverband), International Snowboard Federation (ISF) gegen Internationalen Skiverband (Fis). Das waren Duelle, die in den 1990ern für Schlagzeilen sorgten. Damals traten die trendigen Snowboarder an, den traditionellen Skifahrern die Pisten streitig zu machen. Wie der Wickel ausging, ist bekannt. Der ÖSV und die Fis haben sich den Snowboardsport weitgehend einverleibt, ihr Hebel waren die Olympischen Spiele, für die quasi sie allein die Tickets ausstellen konnten. Auch deshalb schlossen sich insbesondere die alpinen Snowboarder letztlich den Skiverbänden an, sie hofften, von den professionellen Strukturen zu profitieren, hofften auf Einnahmen.

"Geiles Gefühl auf der Kante"

An der Spitze mögen sich die Hoffnungen erfüllt haben, insgesamt wurden sie enttäuscht. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Natürlich hat das Aufkommen der Carving-Ski den Snowboards quasi den Schnee abgegraben. "Auch mit Carving-Ski kriegst du ein geiles Gefühl auf der Kante", sagt der ehemalige ÖSV-Präsident und aktuelle Fis-Vize Peter Schröcksnadel dem STANDARD. Alpines Skifahren sei bequemer als alpines Boarden, bei dem man "im Flachen ja wie beim Tretroller antauchen muss". Für Schröcksnadel war Snowboarden "ein Modesport", doch die Entwicklung sei "seit Jahren rückläufig, außer im Freestylebereich".

Das würde Franz Weiss unterstreichen, er steht dem Skiclub Bad Gastein vor und war gut zwanzig Jahre lang Organisationschef der dortigen Snowboard-Weltcupbewerbe. Für Weiss allerdings ist die Fis zu einem guten Teil dafür verantwortlich, dass der alpine Snowboard-Sport so (schlecht) dasteht, wie er dasteht. "Es ist eigentlich ein Drama", sagt er dem STANDARD. "Die Skiverbände haben sich den Snowboard-Sport unter den Nagel gerissen, und jetzt fällt fürs Snowboarden fast nichts mehr ab. Es ist bezeichnend, dass es fürs alpine Boarden und letztlich auch für Snowboard-Cross seit langem keinen Titelsponsor mehr gibt. Jedes Kirschkernweitspucken hat einen Titelsponsor." Bad Gastein muss einen Großteil der Weltcupkosten, die sich auf 200.000 bis 250.000 Euro pro Veranstaltung belaufen, selbst stemmen, wäre chancenlos ohne Hauptsponsor, den Wasseraufbereitungsspezialisten BWT, und die Tourismusverbände der Region.

Beim Nachwuchs hapert es

Es ist auffällig, dass erfolgreiche Boarder nicht selten über besonders viel Routine verfügen. "Offensichtlich braucht es viel Rennerfahrung, damit du vorne mitmischen kannst", sagt Weiss. Doch abgesehen davon kommt viel zu wenig Nachwuchs nach. "Wenn die älteren dann aufhören", wagt Weiss eine Prognose, "werden uns die anderen Nationen um die Ohren fahren." Da brauche es mehr Einsatz des Skiverbands, der nicht nur darauf warten dürfe, dass ihm die Vereine und die Landesverbände ausreichend Talente liefern. "Dem ÖSV ist es am liebsten, er kriegt fixfertige Sportler", sagt Weiss.

Dass sich die Rennformate im Weltcup immer wieder änderten, sei auch nicht hilfreich gewesen. Und was es vor allem brauche, sei Engagement der Arrivierten. Weiss wünscht sich, dass "Ehemalige" der Sportart erhalten bleiben, sei es in der Betreuung, sei es im Funktionärswesen. Mag sein, dass Weiss bei Andreas Prommegger auf offene Ohren stößt. Der 41-Jährige, der zweimal Weltmeister und fünfmal bei Olympischen Spielen war, denkt an Rücktritt. "Ich würde gerne mein Wissen weitergeben. In die Schulen und den Nachwuchs müsste mehr investiert werden, damit das Loch, wenn die Etablierten aufhören, wieder gestopft wird."

Die Industrie ist keine große Hoffnung. Alpin-Boards und harte Snowboard-Schuhe sind längst keine Renner mehr und werden nicht en masse produziert. Das muss kein Problem sein, findet Weiss. "Die breite Masse springt ja auch nicht mit Skiern von Schanzen oder ist mit dem Gewehr auf dem Rücken in der Loipe unterwegs. Es ist keine Tragik, wenn das alpine Boarden auf einen Eventsport reduziert ist." In dem Punkt immerhin stimmt er mit Peter Schröcksnadel überein. "Wenn sich das alpine Boarden auf den Spitzensportbereich beschränkt, passt das schon", sagt der Fis-Vize. "Und die Jungen gehen halt in den Freestyle-Park und springen herum." (Lukas Zahrer aus Yanqing, Fritz Neumann, 17.2.2022)

