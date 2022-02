Der kollektive Wahn der USA, die Schusswaffen-Vernarrtheit, die das Land durchzieht, hat möglicherweise einen wichtigen Dämpfer erhalten. Die Remington Arms Company musste mit den Familien der Opfer eines Schulmassakers einen Vergleich über 73 Millionen Dollar Entschädigungssumme schließen. Wobei man beim Tod von 20 kleinen Kindern und sechs Erwachsenen, die 2012 von einem Amokläufer in der Volksschule von Sandy Hooks in Connecticut ermordet wurden, wohl kaum von "Entschädigung" sprechen kann.

Das Sensationelle an dem Vergleich ist, dass in diesem Fall ein Bundesgesetz, das bisher Klagen gegen Waffenproduzenten fast unmöglich machte, das "Gesetz zum Schutz des gesetzmäßigen Handels mit Waffen" (!), ausgehebelt wurde. Eine große Rolle spielte dabei offenbar die unverantwortliche Art, mit der Remington seine Bushmaster AR 15, eigentlich ein militärisches Schnellfeuergewehr, beworben hat. Die Werbung zielte auf "Risikofälle unter gewaltbereiten jungen Männern ab, die durch den Kauf der Waffe einschüchternder, machtvoller und maskuliner erscheinen wollten", so die Mutter eines sechsjährigen Opfers.

Die Waffenfirma forderte unter anderem junge Männer auf, diejenigen unter ihren Freunden, die "kein Mann sein wollten", weil sie keine Bushmaster hatten, bei der Firma anzuzeigen. Mitsamt E-Mail-Adresse. Möglicherweise ein Präzedenzfall für kriminellen Handel mit Waffen. (Hans Rauscher, 17.2.2022)