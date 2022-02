Kamila Walerjewna Walijewa ist auf dem Eis eine Ausnahmeerscheinung – und dazu noch für eine 15-Jährige angeblich auf viele Medikamente angewiesen. Foto: AP/Jeff Roberson

Eiskunstläuferin Kamila Walijewa, die heute (11 Uhr/MESZ, ORF 1) als Führende und hohe Favoritin in die olympische Kür geht, ist gesundheitlich schwer angeschlagen. Nur so erklärt sich die Erklärung für den Medikamenten-Cocktail, der offenbar in jener Blutprobe nachgewiesen wurde, die die 15-Jährige am 25. Dezember des Vorjahres im Rahmen der russischen Meisterschaften in Sankt Petersburg abgeliefert hatte.

Aller guten Dinge

Die New York Times berichtete, dass Walijewa nicht nur den unerlaubten Wirkstoff Trimetazidin, sondern auch L-Carnitin und Hypoxen im Blut hatte. Dieser Cocktail scheine darauf abzuzielen, "die Ausdauer zu erhöhen, die Ermüdung zu reduzieren und eine effizientere Nutzung von Sauerstoff zu fördern", sagte Travis Tygart, der Chef der US-Anti-Doping-Agentur Usada.

Ob das Jahrhundert-Talent aus Kasan ihre Pekinger Ergebnisse genießen kann, wird erst lange nach den Spielen entschieden. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte Proteste gegen die Aufhebung der Suspendierung von Walijewa durch die russische Anti-Doping-Agentur Rusada abgewiesen.

Walijewas Dopingprobe war in einem Stockholmer Labor ausgewertet worden. Das Ergebnis wurde erst am 8. Februar ruchbar – einen Tag nach dem Sieg des Teams des Russischen Olympischen Comités in Peking. Der CAS begründete sein Urteil für Walijewa mit der Schutzbedürftigkeit der noch nicht 16-Jährigen. Zudem habe sie durch die Verzögerung in der Auswertung der Probe keine Chance gehabt, juristisch angemessen auf eine Suspendierung zu reagieren. Ein Ausschluss von den Spielen in Peking hätte Walijewa "irreparablen Schaden" zugefügt.

Die Verteidigungslinie für die Europameisterin wurde inzwischen deutlich erweitert. Der positive Dopingbefund auf Trimetazidin, einen Wirkstoff zur Behandlung einer Angina pectoris, war bereits damit erklärt worden, dass die Sportlerin aus einem Glas ihres Großvaters getrunken hatte, der leider auf Trimetazidin angewiesen sei. Das Medikament verbessert den Kohlenhydratstoffwechsel im ganzen Körper, vor allem aber die Blutzuckerverarbeitung in der Herzwand und verringert damit den Sauerstoffverbrauch. Eigenschaften, die im Sport und da vor allem bei schwerer Trainingsbelastung, willkommen sind.

Armes Mädchen

Neu ist, dass Walijewa Hypoxen angeblich wegen Herzrhythmusstörungen einnehmen muss. Das ebenso grundsätzlich legale L-Carnitin helfe der 15-Jährigen gegen Durchblutungsstörungen. Dass die Jugendliche derartig schwere gesundheitliche Probleme hat, war bisher nicht bekannt und wirft ein neues Licht auf ihre übereinstimmend als großartig gefeierten Vorstellungen auf dem Eis.

Ein Kunstwerk an einem Fenster eines Restaurants in St. Petersburg. Darüber steht geschrieben: "Kamila, Petersburg ist mit dir." Foto: AFP/OLGA MALTSEVA

Misstraut man den Angaben von russischer Seite, rücken Walijewas Trainerin Eteri Tutberidse und deren Arbeitgeber, der Moskauer Klub Sambo-70, in den Fokus. Tutberidse (47) ist bekannt dafür, junge Läuferinnen rasch an die Spitze zu bringen, allerdings ebenso rasch wieder auszusortieren. So war es in der jüngeren Vergangenheit bei Julia Lipnizkaja (23), die 2014 in Sotschi als 15-Jährige mit dem Team triumphierte, bei der zweimaligen Weltmeisterin Jewgenija Medwedewa (22) sowie bei Alina Sagitowa (19), der Olympiasiegerin von 2018. Lipnizkaja ist bereits zurückgetreten, Medwedewa ist wegen chronischer Rückenprobleme seit mehr als einem Jahr nicht international im Einsatz. Sagitowa konnte zuletzt nicht mehr mit den neuesten Schützlingen ihrer Trainerin mithalten. "Karrieren wie Einweg-Kaffeebecher", nennt Rafael Arutyunyan, der Coach von US-Olympiasieger Nathan Chen, diese Entwicklung.

Strenge Mutter

Mitglied bei Sambo-70 war auch Tutberidses in Las Vegas geborene Tochter Diana Davis. Als klar war, dass ihr Talent nicht reichen würde, wurde sie zum Eistanz geschickt. "Sie ist so streng, wie Mütter eben sind", sagte die 19-Jährige, die in Peking mit Gleb Smolkin 14. wurde.

"Ich will betonen, dass ich absolut sicher bin, dass Kamila unschuldig und sauber ist", sagte Tutberidse zum Fall Walijewa dem Guardian. "Für uns ist das kein Theorem, sondern ein Axiom, das nicht bewiesen werden muss. Wir sind bei unseren Sportlern, in der Not und in der Freude, bis zum Ende." (sid, red, 16.2.2022)

