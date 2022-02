Virginia Giuffre ist vor ihren Peinigern nach Australien geflohen. Foto: AP Photo/Bebeto Matthews, File

Vor dreizehn Jahren schien sie noch als "Jane Doe 102" in den Gerichtsakten auf. Die Zivilklage gegen den US-Investmentbanker Jeffrey Epstein wegen sexuellen Missbrauchs wurde mit einer Zahlung von 500.000 US-Dollar fallengelassen. Nach dem Suizid des später verurteilten Sexualstraftäters in einer New Yorker Gefängniszelle trat "Jane Doe 102" 2019 aus dem Schatten: Virginia Giuffre – geborene Roberts – sprach in Interviews über ihren Missbrauch durch Epstein und weitere Männer.



Vor allem der britische Prinz Andrew soll dreimal mit ihr Sex gehabt haben, als sie erst 17 Jahre alt war. Wie ein "Obstteller" sei sie von Epstein und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell an Bekannte weitergereicht worden, um missbraucht zu werden, gab Giuffre später in Mediengesprächen zu Protokoll.

"Mental gezeichnet"

Ihr Leben lang war die 1983 in Kalifornien geborene Frau Misshandlungen ausgesetzt. Als sie sieben Jahre alt war, missbrauchte sie ein Freund der Familie. "Ich war in so jungen Jahren bereits mental gezeichnet und bin davor weggelaufen", erzählte Giuffre der BBC. Sie rannte von zu Hause weg und befand sich jahrelang immer wieder in Pflegeeinrichtungen. Mit 14 Jahren lebte sie auf der Straße und kannte nichts außer "Hunger, Schmerz und Missbrauch".

Im Jahr 2000 wollte sie auf die Beine kommen, fand über ihren Vater einen Job in Donald Trumps Golf-Resort Mar-a-Lago und wurde von Ghislaine Maxwell angeworben: Sie solle für eine Ausbildung zur Heilmasseurin vorsprechen. So geriet sie in die Fänge von Epstein. Giuffre hielt das Paar zuerst für "nette Menschen", denen sie ihre Missbrauchserfahrungen anvertraute. "Das Schlimmste, was ich ihnen erzählen konnte", sagte sie später darüber. Damit habe sie Epstein und Maxwell quasi gesagt, dass sie leichte Beute sei.

Im September 2002 ließ Epstein die damals 19-jährige Giuffre nach Thailand fliegen, um tatsächlich eine Massageausbildung zu absolvieren. Im Gegenzug sollte sie ihm ein Thai-Mädchen in die USA bringen. Doch Giuffre verliebte sich in einen Australier, heiratete und floh mit ihm in sein Heimatland. Mittlerweile hat sie mit Robert Giuffre drei Kinder und lebt in einem Haus an der Küste von Perth.

Die heute 38-Jährige gründete eine NGO, die Betroffenen sexuellen Missbrauchs hilft – und die nun eine große Spendensumme erwartet, nachdem sich Prinz Andrew auf einen außergerichtlichen Deal eingelassen hat, um einem Prozess zu entgehen. (Bianca Blei, 16.2.2022)