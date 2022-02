Villach/Bozen – Nach acht Siegen in Folge ist die Strähne des VSV in der ICE-Eishockey-Liga am Mittwoch gerissen. Gegen den HC Pustertal zogen die Kärntner zuhause mit 2:6 (1:4,0:1,1:1) den Kürzeren, sind aber weiterhin klar vor Fehervar auf Platz zwei. Spitzenreiter Salzburg fixierte mit einem 3:0-(1:0,2:0,0:0)-Erfolg in Bozen als erstes Team den Play-off-Platz.

Den "Bullen" reichte in der Auswärtspartie ein Tor von Terrence Brennan (19.) sowie ein Doppelschlag von Ty Loney (26., 39.) im Mitteldrittel. Salzburg ist wenige Runden vor Ende des Grunddurchgangs nicht mehr aus den Top sechs zu verdrängen.

In Villach fiel die Entscheidung bereits im ersten Drittel. Die Südtiroler lagen schon in der 7. Minute mit 3:0 in Front, die Hausherren konnten auch mit dem 1:3 durch Jamie Fraser (10.) dem Spiel keine Wendung geben. Vielmehr legten die Wölfe nach, allerspätestens mit dem 6:1 (48.) war die Partie gelaufen, Felix Maxas Tor (49.) bedeutete nur Ergebniskosmetik. Pustertal kletterte mit den fünften Sieg en suite auf Platz fünf. (APA; 16.2.2022)