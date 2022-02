In dieser Galerie: 3 Bilder Jubel da: Chukwubuike Junior Adamu. Foto: imago images/Fotostand Jubel dort: Kingsley Coman. Foto: AFP/JOENSSON ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer kam bei den Bayern zu einem Kurzeinsatz. Foto: APA/BARBARA GINDL

Salzburg – Die elende Pandemie hat dem Fußball viel genommen, über weite Strecken sogar sein Herz, die Fans. Mittwochabend wurde entschädigt. Salzburg, Champions League samt Hymne, volles Haus. 29.520 Begeisterte gaben sich das Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayern München, sie wurden mit einem tollen Spiel belohnt.

Wie es gehen könnte, zeigte sich nach zwei Minuten: Bayern-Verteidiger Niklas Süle sprang ein Ball weg, Karim Adeyemi dampfte davon, flankte aber zu unpräzise. Bayern ließ sich auch nicht groß bitten, es gab Chancen im Minutentakt. Jeder Ansatz eines Angriffs fühlte sich an, als stünde am Ende ein Tor. Vielleicht, weil beide Teams Räume bekamen; vielleicht auch, weil die einzigartige Elektrizität Zehntausender Fußballfans so ungewohnt war, dieses Potpourri aus Luftanhalten, wirrem Schreien und erwartungsvollem Murmeln.

Minute 10: Serge Gnabry schießt im Strafraum, Salzburg-Goalie Philipp Köhn ist schnell unten, den brandgefährlichen Abpraller spitzelt Rasmus Kristensen weg.

Goldjoker

Dann musste Noah Okafor verletzt raus, Chukwubuike Junior Adamu bekam einen unerwartet frühen Auftritt. Präzisierung: einen guten Auftritt. Minute 21: Mo Camara gewinnt wie immer den Ball, schickt Adeyemi auf Expedition. Salzburgs größte Aktie spielt quer, Brenden Aaronson lenkt die Kugel entscheidend ab, und Adamu schlenzt sie ins lange Eck. 1:0.

Aaronson legte beinahe nach, dribbelte durch den Strafraum wie durch eine Telefonzelle, Bayern-Schlussmann Sven Ulreich konnte seinen Schuss aufs kurze Eck mit Mühe parieren.

Salzburg war bei Seitenverlagerungen und Kontern unsortiert, Leroy Sané schoss aus guter Position daneben. Im Vergleich zur Hollodaro-Anfangsviertelstunde war die Partie nach dem Tor aber unaufgeregter. Adamu nahm den Ball bei einer ausgezeichneten Konterchance nicht ideal mit, gegenüber tat es ihm Gnabry gleich. Die Gestik von Bayerns als einigermaßen genial verschrieenem Trainer Julian Nagelsmann schwankte zwischen aufgebracht und ungläubig.

Vor der Pause wurde es noch einmal richtig laut: Adeyemi ging im Strafraum zu Boden, etwa 27.000 Überzeugte sahen einen Elfer. Schiedsrichter und VAR sahen keinen. Die präzise Zusammenfassung von Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund: "Wir spielen aggressiv und gewinnen viele Zweikämpfe, müssen im Umschaltspiel aber genauer spielen."

Druck der Bayern

Nach der Pause wieder so ein Luftanhalten: Kingsley Coman zog von links aufs Tor, nahm das lange Eck ins Visier – und Oumar Solet grätschte in extremis dazwischen. Bayern übernahm immer mehr das Kommando, Salzburgs Konteransätze waren viel zu hektisch. Maximilian Wöber gewann am Fünfer einen Luftzweikampf mit Bayerns Tormaschine Robert Lewandowski, anderswo bekommt man für weniger Bemerkenswertes ein Goldenes Ehrenkreuz.

Die bayrische Belagerung intensivierte sich. Coman zwang Köhn zu einem Reflex (72.), Sané vollierte in den dritten Stock (73.). Salzburgs Kicker warfen sich in jeden Zweikampf, als wäre es der letzte. Und wurden fast ausgekontert: Sané schoss aus sieben Metern, Köhn wehrte zur Seite ab, erwischte den Abpraller inmitten mehrerer Grätschen vor Gnabry (77.).

Wie wenig Salzburg aus zahllosen 3-gegen-3-Situationen machte, war bedenklich. Wie viele Schüsse Solet mit sämtlichen Körperteilen abblockte, bewundernswert. 80.: Ulreich wehrt gegen Adeyemi ab, beim Nachschuss verhindert nur Benjamin Pavard das 2:0.

Als Bayern nachließ, fiel der Ausgleich. Nicolás Capaldo verlängerte eine Flanke unfreiwillig, Coman netzte (90.). Salzburg vergeigte noch ein paar Konter, dann war Schluss. Es war mehr drin, aber es ist noch alles drin. "Das 1:1 war unglücklich, aber es ist nicht vorbei", sagte Adamu. Am 8. März geht es in München um den Viertelfinaleinzug.

Liverpool siegt bei Inter

Auf ebendieses Viertelfinale hat Liverpool bereits Kurs genommen. Nach sechs Siegen in sechs Gruppenspielen gewannen die Reds bei Inter Mailand mit 2:0 (0:0). Die Treffer erzielten Roberto Firmino (75.) und Mohamed Salah (83.), der im San Siro sein 50. CL-Spiel absolvierte. Die Truppe von Trainer Jürgen Klopp hat nun eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Rückspiel am 8. März.

Italiens Meister Inter, der erstmals seit zehn Jahren im Achtelfinale der Königsklasse steht, setzte das erste Signal mit einem gefährlichen Distanzschuss durch Lautaro Martinez – knapp daneben. Hakan Calhanoglu traf die Latte (16.). In der flotten Partie hatten die Reds dann leichte Vorteile und suchten immer wieder Salah, der beim 2:0 bereits sein achtes Tor in dieser Königsklassen-Saison erzielte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Inter den Druck und das Tempo, nun waren auch die rund 40.000 Zuschauer zu hören. Ivan Perisic war bei vielen Offensivaktionen am Ball und gehörte zu den Besten im Team von Inter-Trainer Simone Inzaghi. Auch Edin Dzeko beschäftigte die Abwehr der Reds. Doch der Champions-League-Sieger von 2019 und englische Meister von 2020 kam zurück, bestimmte in der Schlussphase das Geschehen – und kann nun vom Viertelfinale träumen. (Martin Schauhuber; APA, 16.2.2022)

Fußball-Champions-League – Achtelfinal-Hinspiel:

FC Salzburg – FC Bayern München 1:1 (1:0)

Wals-Siezenheim, Stadion Salzburg, 29.520 (ausverkauft), SR Oliver (ENG). Rückspiel am 8. März

Tore:

1:0 (21.) Adamu

1:1 (90.) Coman

Salzburg: Köhn – Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer – Capaldo, Camara, Aaronson, N. Seiwald (80. Sucic) – Okafor (12. Adamu), Adeyemi (87. Kjaergaard)

Bayern: Ulreich – Pavard, Süle, Hernandez – Kimmich, Tolisso (80. Sabitzer) – Gnabry (77. Choupo-Moting), Müller, Sane, Coman – Lewandowski

Gelbe Karten: Köhn bzw. Coman, Sabitzer

Inter Mailand – Liverpool 0:2 (0:0)

Tore: Firmino (75.), Salah (83.)

Rückspiele am 8. März (21.00 Uhr)

Bereits am Dienstag:

Paris Saint-Germain – Real Madrid 1:0 (0:0)

Sporting Lissabon – Manchester City 0:5 (0:4)

Rückspiele am 9. März (21.00)