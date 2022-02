Foto: APA

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) verteidigte am Mittwoch in der Orf Zib2 die eben erst verkündeten Öffnungsschritte ab 5. März. Durch die Omikronwelle habe es einen Paradigmenwechsle gegeben, so Mückstein. Die Prognosen hätten sich bisher bewahrheitet und geben für die Zukunft an, dass die Auslastung der Spitäler stabil bleiben soll. Es solle keine Maßnahme länger in Kraft bleiben wie unbedingt notwendig, sagte der Gesundheitsminister.

ORF

Impfpflicht

Wichtig sei weiterhin die Impfung, betonte Mückstein. Man müsse dafür sorgen, dass es im Herbst eine ausreichend hohe Immunität gebe. Das sei auch der Sinn der Impfpflicht. Aus derzeitiger Sicht werde diese auch so umgesetzt wie im Gesetz beschlossen.

Zur Teststrategie sagte Mückstein er glaube nicht, dass bei der Frage, ob Tests in Zukunft kostenpflichtig sein werden, zwischen Geimpften und Ungeimpften unterschieden werden wird. Tests von symptomatischen Patienten bzw. behördliche Tests sollen jedenfalls gratis bleiben, betonte Mückstein. Diese benötige man, um die epidemiologische Lage zu bewerten. Daneben werde es Tests geben, die etwas kosten. (red, 16.2.2022)