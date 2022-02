Stricker prägte die "Pannonische Musik". Foto: APA / Roland Schlager

Bad Sauerbrunn – Der Geiger Toni Stricker ist tot. Er starb am Mittwoch in seiner Heimatgemeinde Bad Sauerbrunn im 92. Lebensjahr, bestätigte Bürgermeister Gerhard Hutter (LIBS) am Donnerstag gegenüber der APA einen ORF-Bericht. Stricker hatte mit seiner Geige nicht nur zahllose Musikfreunde beglückt, sondern durfte für sich auch in Anspruch nehmen, als Aushängeschild der "Pannonischen Musik" gleichsam eine Musikrichtung begründet zu haben. 2015 hatte er Abschied von der Bühne genommen. (APA, 17.2.2022)