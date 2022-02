Am Mittwoch erhielten Kundinnen des Essenslieferanten Werbung per Kurznachricht. Zwar arbeitet Mjam an dem Feature, der Versand war aber ein Versehen

Werbe-SMS haben Kundinnen am Mittwoch erstmals erhalten. Foto: Mjam

Der Essenslieferdienst Mjam hat am Mittwoch für Verwunderung bei einigen seiner Kundinnen und Kunden gesorgt. Diese erhielten ungefragt eine Werbe-SMS mit einem Gutschein für den Onlinesupermarkt Mjam Market. Schnell kam daraufhin die Frage auf, an welchem Punkt man dem Empfang solcher Werbebotschaften zugestimmt haben könnte. Es handelt sich dabei um die erste Kontaktaufnahme via Kurznachricht. Bisher wurden vergleichbare Angebote per E-Mail beworben.

Bei der Bestellung muss man seit zwar seit jeher eine Telefonnummer angeben, damit einen die Zustellerinnen kontaktieren können. Dass einige Kundinnen bereits Werbe-SMS erhalten haben, sei hingegen ein Versehen gewesen, sagt das Unternehmen auf STANDARD-Anfrage.

Irrtümlicher Versand

An der Einrichtung einer entsprechenden Kontaktmöglichkeit arbeite Mjam zwar tatsächlich, dafür passe man aktuell aber noch die eigenen "Datenschutzrichtlinien" und "technischen Flows" an. Am Mittwoch sei es zu einem irrtümlichen Versand während der Vorbereitungen gekommen. Um eine Wiederholung zu verhindern, wolle man die eigenen Mitarbeiterinnen schulen – und bitte Kundinnen um Entschuldigung. "Der sichere Umgang mit Kundendaten ist für Mjam von oberster Priorität", heißt es in einer Stellungnahme.

Diese SMS erhielten Mjam-Kunden am Mittwoch. Foto: Screenshothn Deereogle

Wirft man einen Blick in die genannten Datenschutzrichtlinien des Essenslieferanten, findet man unter dem Punkt "Werbung und Marketing" folgenden Absatz: "Unter anderem nutzen wir auch SMS, um Sie über den Status Ihrer Bestellung, Ihren Account sowie neue Partner und neue Angebote zu informieren. Durch Nutzung der Plattform erteilen Sie uns die Einwilligung, Ihnen Informationen zu Ihrer Bestellung oder Ihrem Account per SMS zukommen zu lassen."

Opt-out

Willigt man zusätzlich zum Erhalt von Marketingmaßnahmen ein, erteile man "darüber hinaus die Einwilligung, Ihnen werbliche Inhalte per SMS zukommen zu lassen. Sie erhalten von uns nur dann eine SMS, wenn Sie Ihre Einwilligung erteilt haben. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen." Will man keine Werbebotschaften mehr erhalten, solle demnach man eine E-Mail an datenschutz@mjam.net senden. In der am Mittwoch verschickten SMS findet man außerdem einen Link zur Abmeldung von entsprechenden Nachrichten. (red, 17.2.2022)