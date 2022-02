Der Tatverdächtige rief selbst die Polizei. Foto: APA / Werner Scheriau

Wien – Ein 59-Jähriger hat Mittwochvormittag in Wien versucht, seine 83-jährige Mutter mit einer Gewichtshantel zu erschlagen. Die beiden lebten gemeinsam in einer Wohnung in Meidling. Die Frau überlebte schwer verletzt, sagte Polizeisprecher Christopher Verhnjak der APA am Donnerstag. Der Mann wählte danach selbst den Notruf und wartete auf die Einsatzkräfte. Als Motiv habe er "psychische Probleme" angegeben, hieß es.

Die Polizei wurde gegen 10.30 Uhr alarmiert. Beim Notruf habe der Mann sinngemäß gesagt, er habe gerade seine Mutter erschlagen, so Verhnjak. Laut ersten Aussagen des Tatverdächtigen dürfte es vor der Attacke keinen Streit zwischen den beiden gegeben haben. Der Mann wurde festgenommen.

Die Frau erlitt schwere Kopfverletzungen, berichtete Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung, der APA. Nach der notfallmedizinischen Versorgung durch vier Einsatzteams wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. (APA, 17.2.2022)