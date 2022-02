Egan Bernal mit Ärzten, die ihn vor einer Querschnittslähmung retteten. Foto: AFP/Handout

Bogota – Nur 24 Tage nach seinem schweren Sturz sitzt der frühere Tour-de-France-Sieger Egan Bernal wieder auf dem Fahrrad. Der 25-Jährige veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) ein Video auf Instagram, das ihn auf einem Heimtrainer zeigt. "Lass dir nie von jemandem sagen, dass du etwas nicht kannst", schrieb der Kolumbianer dazu. Auf dem Gerät sitzt Bernal wie auf einem Liegefahrrad, hält sich mit beiden Händen an Griffen an den Seiten des Sitzes fest.

Bernal war beim Training in seiner Heimat mit dem Zeitfahrrad in einen stehenden Bus gefahren. Dabei hatte sich der Giro-Sieger fast 20 Knochenbrüche zugezogen, unter anderem elf Rippen, zwei Wirbel, einen Oberschenkel und eine Kniescheibe. Zudem wurden beide Lungenflügel perforiert. Bernal selbst hatte seine Chance, nicht querschnittsgelähmt zu sein, auf nur fünf Prozent beziffert. (APA, 17.2.2022)