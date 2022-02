Auf diesem Weg gab es keine Komplikationen. Foto: REUTERS/DJURICA

Die Jury hat das frühe Scheitern der österreichischen Ski-Crosserinnen und den Sieg der schwedischen Favoritin Sandra Näslund zur Randnotiz gemacht. Näslund gewann am Donnerstag bei den Olympischen Winterspielen in Peking vor der Kanadierin Marielle Thompson und – wie alle vier Finalistinnen annahmen – der Schweizerin Fanny Smith, Vierte wurde die Deutsche Daniela Maier. Was sich als falsch herausstellen sollte.

Das Kampfgericht hatte nämlich andere Ideen: Es folgte eine ausführliche Überprüfung des Finalrennens, die auch den im Zielraum frierenden Athletinnen offensichtlich unverständlich war. Schließlich wurde die Deutsche Maier zur Bronzemedaillengewinnerin erklärt. Sie nahm die Entscheidung kopfschüttelnd auf: "Das ist unfair", sagte sie und tröstete ihre Schweizer Konkurrentin.

Ausweichen?

Die Jury stieß sich an einer Szene beim Zielsprung: Smith stellte, um eine Kollision mit Thompson zu vermeiden, ihren linken Ski heraus, was Maier ins Straucheln brachte. Andere Möglichkeiten hätte Smith kaum gehabt, und so sahen das – ihren Reaktionen nach zu urteilen – auch die Beteiligten.

Gleichzeitig steht fest: Österreichs Ski-Cross-Frauen bleiben bei Olympia medaillenlos. Andrea Limbacher (11.) und Katrin Ofner (12.) schieden jeweils als Laufdritte im Viertelfinale aus, Christina Födermayr (22.) erwischte es bereits im Achtelfinale.

Zum Schmeißen

"Zum Schmeißen, komplette Enttäuschung", lautete Ofners emotionales Fazit nach dem Nackenschlag. "Es zipft mich voll an, ich bin wirklich total grantig. Ich habe gewusst, dass viel mehr drin ist und bin über den Ausgang einfach extrem enttäuscht."

Das ÖOC-Trio hatte bei Neuschnee im Secret Garden bereits den "seeding run", der für die Einteilung der Vierer-Gruppen und den Finalweg zählt, nur auf den Plätzen 18 (Limbacher), 19 (Ofner) und 21 (Födermayr) beendet. Oder wie die 31-jährige Steirerin Ofner sagte: "Ich habe schon in der Quali eine 'Vollschnalze' gekriegt. Es war einfach der Speed weg, im Rennen eigentlich das Gleiche."

Ihre Konkurrentinnen seien trotz des guten Starts einfach an ihr vorbeigefahren. Materialprobleme liegen nahe. Es sei schwierig, in der Emotion eine Aussage zu treffen, so Ofner: "Die Serviceleute reißen sich den Arsch auf, wir müssen uns das anschauen." Ihr Erstbefund lautete: "Es war einfach komisch, dass sie mir brutal um die Ohren gefahren sind." (APA, 17.2.2022)

Final-Ergebnisse der Olympischen Winterspiele in Peking vom Donnerstag:

Ski Freestyle – Ski Cross Frauen:



1. Sandra Näslund (SWE)

2. Marielle Thompson (CAN)

3. Daniela Maier (GER)

4. Fanny Smith (SUI)

5. Brittany Phelan (CAN)

6. Courtney Hoffos (CAN).

Weiter:

11. Andrea Limbacher (AUT)

12. Katrin Ofner (AUT)

22. Christina Födermayr (AUT).

