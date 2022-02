Das Überschallflugzeug X-59 der Nasa, das in Zusammenarbeit mit Lockheed Martin entwickelt wird, kommt seinem Erstflug immer näher. Vergangene Woche begannen die Windkanaltests des in Anlehnung an die legendäre Concorde mit dem Spitznamen "Son of Concorde" versehenen Fluggeräts.

Das klingt jedenfalls spannender als die offizielle Bezeichnung X-59 Quesst (Quiet Super Sonic Technology Aircraft). Ziel des Projekts ist die Lösung eines Problems, das bei der Concorde auftrat: des Überschallknalls. Dank der superschmalen Form soll die X-59 beim Wechsel ins Überschalltempo kaum Lärm verursachen.

Das fertige Flugzeug soll 28,65 Meter lang sein, mit einer Flügelspannweite von rund neun Metern. Foto: Lockheed Martin

Einem Blogeintrag der Nasa zufolge wurde das Flugzeug mit einer 30 Fuß (rund zehn Meter) langen Nase entworfen, die den Überschallknall senkt, wenn der Jet Mach 1 überschreitet. Dadurch soll es möglich sein, schon bald nach dem Start Überschallgeschwindigkeiten über belebten Ballungsräumen zu erreichen. Die ursprüngliche Concorde musste über Städten bei Unterschallgeschwindigkeiten bleiben, was die Flugzeiten verlängerte.

Reisegeschwindigkeit Mach 1,4

Die X-59 wird in den Skunk Works von Lockheed Martin in Palmdale, Kalifornien gebaut. Die Nasa hat das Raumfahrtunternehmen mit der Entwicklung des Überschallflugzeugs im Wert von 247,5 Millionen Dollar (rund 218 Millionen Euro) beauftragt. Nach Angaben des Entwicklungsteams soll es eine Reisegeschwindigkeit von Mach 1,4 (1.728,72 km/h) erreichen.

Durch die spitze Form des Rumpfes soll der Überschallknall bei der X-59 leiser ausfallen als beispielsweise bei der Concorde. Foto: Nasa

Das fertige Flugzeug soll 28,65 Meter lang sein, mit einer Flügelspannweite von rund neun Metern. Es soll ein maximales Startgewicht von 14,6 Tonnen haben und eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 1,5 (1.852 km/h) erreichen. In einem Videoclip, der im August veröffentlicht wurde, heißt es, dass bei der Montage vorgebohrte Teile verwendet werden, die mit vorgebohrten Befestigungslöchern in voller Größe verbunden werden. Es sei ein bisschen so, als ob man Legosteine zusammensteckt.

Die Konkurrenz schläft nicht

Die X-59 wird nur Platz für einen Piloten haben, aber die Nasa plant, die "leise" Überschalltechnologie des Flugzeugs für den kommerziellen Flug weiterzuentwickeln.

Andere Überschallprojekte schreiten unterdessen voran. Boom Aerospace hat den Spatenstich für eine neue Produktionsstätte auf dem Piedmont Triad Airport in North Carolina angekündigt. Das Unternehmen geht davon aus, dass sein Überschall-Verkehrsflugzeug 2029 in Betrieb gehen kann.

NASA Video

Das chinesische Unternehmen Space Transportation hat Aufnahmen eines Prototyps veröffentlicht, wie Space.com berichtet. Er soll nach Angaben der Firma eine Geschwindigkeit von knapp 4.200 km/h erreichen, ist bei Robb Report zu lesen. Auch Virgin Galactic plant, sein Überschallflugzeug nicht nur für suborbitale Flüge einzusetzen, sondern damit auch Passagiere in Rekordzeit zu weit entfernten Zielen zu befördern.

Das Flugzeug der Nasa soll nach Angaben der Behörde noch in diesem Jahr seinen ersten Flug absolvieren, wobei die Validierung bei "Unterschallgeschwindigkeit" für das Jahr 2023 geplant sei. (red, 18.2.2022)

